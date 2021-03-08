【餵奶艱難】無品男濫用商場育嬰室煲劇　港媽想餵奶被阻：我個女好肚餓！

▲ 一名港媽日前在網上發文，指一名男子佔用育嬰室看影片，令她無法餵奶。

不少商場設有育嬰室，方便家長替嬰兒換尿片及餵奶，但不時遭公眾濫用，令港媽感到無奈。近日有港媽在網上發文，指她本來打算進育嬰室替女兒餵奶，卻發現一名男子佔用該位置看影片，唯有到服務台投訴，並怒斥其濫用行為。

該名港媽於本月4日在Facebook群組「巴打絲打13親子育兒」發文，指她帶同女兒外出時，見女兒感到肚餓，便打算進育嬰室餵奶。怎料走到門外卻發現「唔對路」，聽到房內傳出播放影片的聲音，便拍門詢問「係咪餵緊奶？」，回應的卻是一位男人。

港媽見男人無意讓出位置，隨即向保安及商場職員投訴。及後港媽見男人單獨走出育嬰室，指他外表極不整潔，口罩也沒戴好，認為職員有需要消毒育嬰室。

帖文引來大批網民回應，不少媽媽表示曾遭遇同樣事件，「好多人當育嬰室係休息室，喺入面開餐」，更有人在裏面睡覺及食煙，令一眾港媽叫苦連天。

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責任編輯︰王明芳