【靚太安樂窩】80後港男買六合彩及買馬贏130萬　買工廈再樓換樓低於市價購入何文田私樓

▲ 買六合彩及買馬贏錢終可置業？80後港男分享他的上車經過。

賭錢竟然可以置業？從事裝修工程的80後港男蔡先生於2016年買六合彩贏三獎及多次贏馬，幸運地獲得共約130萬獎金，他利用獎金加上公司的盈利及儲蓄，三年內購入2個工廈單位，今年再以樓換樓方式，賣掉其中一個工廈單位，購入何文田的私樓單位，經歷十分傳奇。

點擊大圖了解施工中的情況：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

好運時不斷贏錢

透過小賭怡情的蔡先生於2016年曾以$280買了8個複式的六合彩，結果中了三獎，得到25萬獎金。後來，他因朋友教導而接觸賭波及賭馬，於同年先後贏了幾次大錢，連同六合彩三獎，共贏了約130萬獎金！

俗語說「輸錢皆因贏錢起」，不少人贏了大錢，貪念萌生，結果輸光所有錢。但蔡先生選擇遠離賭博，利用這筆獎金幫助他購買第一個物業。

自此之後，我不再賭錢，馬會不能再贏我錢！

購買工廈單位

當時蔡先生及他弟弟合辦的工程公司的生意可觀，他把公司盈利、個人儲蓄及獎金分別以私人及公司名義以267萬購入位於葵涌健康街的恆亞中心工商寫字樓，單位佔地1031呎。

當時公司剛剛由無限公司變做有限公司，未夠三年，不能做銀行按揭，因此全數購入。

後來，他於2019年購入位於觀塘成業街的成業工業大廈單位，單位佔地661呎，價值358萬，銀行提供4成按揭。他把2個單位作出租投資用途。

點擊大圖了解裝修後的情況：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

低於市價購買何文田私樓

樓價不斷攀升，蔡先生早已打算透過賣工廈單位，以樓換樓方式購買住屋單位，一次偶然的機會，令他今年（2021年）果斷地購買何文田的富威花園。

他分享早前有一名客人向他查詢裝修工程，希望花20萬翻新單位再售出。蔡先生對這單位感興趣，於是和客人談判，不用翻新單位，把單合低市價70至80萬賣給他。

這樣既可省回客人的翻新費用，找尋買家的時間及地產經紀的佣金。

他購入售價550萬、實用面積360呎的單位，銀行提供6成按揭，因此他需要220萬首期及16.5萬印花稅。他賣掉葵涌的工廈單位，該單位由267萬升值至370萬，他取回屬於自己約100萬的利潤，再加上自己的積蓄，成功上樓。

點擊大圖了解裝修後詳情：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

何文田佔盡地理及名校網優勢，本身蔡先生打算住入這單位，幫助小朋友升讀名校。後來，他覺得小朋友的居住空間都很重要，不想由大屋搬細屋。再者，他認為「識做人好過識讀書」更重要，所以這單位會用作出租投資，自己和家人繼續租住油塘的近500呎單位。

對於這個上樓傳奇經歷，蔡先生坦承當中有不少幸運元素，但工作上的努力及投資的眼光也是十分重要！

單靠獎金，也不能走到今天的成就！

分享你的裝修心得、上車故事，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩