【回南天】天氣潮濕淘寶傢俬吽出恐怖蝨蟲　一文看清消滅衣魚+床蝨+白蟻+書蝨方法

▲ 專家教消滅衣魚、床蝨、白蟻、書蝨的方法。

天氣潮濕溫暖，各種昆蟲開始出沒。有專家接獲不少市民求助，發現淘寶傢俬由內地運來港，安裝後才驚覺「捉蟲」，因傢俬蟄伏了不少昆蟲或木蝨，遇上潮濕炎熱天氣，不同蝨蟲即「大舉出動」，嚇壞用家，部份蝨蟲更以幾何形式不斷繁殖，需聘用滅蟲公司徹底清理。

撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強曾接受TOPick訪問，指當天氣回暖及潮濕，曾接獲多個

查詢電話，指家中的傢俬出現害蟲或木蝨，當中部分的傢俬，均是在淘寶訂購的，他形容：

雖然在港訂購的傢俬都係喺大陸做，但淘寶購買的傢俬，9成都會有蝨蟲！

他向記者展示淘寶傢俬生出大量蟲的相片，包括梳化、床褥、地板等，非常嚇人。究竟為何淘寶傢俬有蟲卵危機？專家解說即睇【下一頁】

TOPick綜合消委會及專家意見，總結家居常見的4類昆蟲以及滅蟲方法。

1. 衣魚

衣魚外型像一條銀色的魚，愛吃漿糊類含澱粉質的書籍、紙皮箱、報紙、衣服。牠們愛棲息於溫暖且潮濕的環境，一到春夏可在家居的床底、衣櫃發現，屬害蟲的一種，但並不會咬人，也不會傳播疾病，對人體健康無害。

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2. 床蝨/木蝨

床蝨又稱「臭蟲」，主要棲息床舖、床板等地方。牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。

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3. 白蟻

白蟻是破壞性最強的昆蟲，木材內一旦有白蟻，牠們就會蛀去所有木材方罷休。白蟲怕光，即使斷了去路，牠們會在創另一條路繼續「蛀木」，故需依靠儀器才可「殲滅」牠們。

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4. 書蝨

書蝨又名「卜泥」，身體呈白、淡黃或灰色，體型細小，約長1至5毫米，肉眼不易看見。牠們以黴菌及真菌等有機質為主食，多出現在潮濕、陰暗、通風不良的環境，會啃蝕紙質、木材等。

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5. 曱甴

曱甴繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現它們的蹤影，如不理會很快就會繁殖出更多小強。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。

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責任編輯：羅嘉欣