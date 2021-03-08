【新冠肺炎】今日新增9宗確診個案　6宗本地個案包括4宗源頭不明

▲ 衞生防護中心公布，今日（8日）新增9宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（8日）新增9宗確診個案，6宗本地確案中，有4宗不明源頭個案，其餘2宗與本地個案相關；另有3宗輸入個案，累計11,100宗確診個案。

4宗本地源頭不明個案詳情如下：

一名36歲女病人（個案編號：11095）。她於3月6日出現發燒，同日到屯門醫院急症室求診，其後確診。病人為一名保安員，最後上班日期為3月6日。

一名48歲女病人（個案編號：11096）。她於3月4日出現發冷，3月5日遞交樣本，其後確診。病人為一名侍應，最後上班日期為3月6日。

一名41歲女病人（個案編號：11097），她於3月4日出現鼻塞，3月5日遞交樣本，其後確診。病人為一名家庭主婦。

一名35歲男病人（個案編號：11098），他於2月28日出現咳嗽，3月2日遞交樣本，其後確診。病人為一名工程項目聯絡員，最後上班日期為3月6日。

本港昨日（7日）新增16宗確診個案，涉及5男11女，年齡為10至73歲，其中3宗為輸入個案，本地病例有13宗，當中5宗屬源頭不明，本港至今11,091宗確診個案。詳情即看【下一頁】

此外，昨日亦有少於10宗初步確診個案，當中5宗源頭不明，包括一名於尖沙咀星光行東翼酒樓「潮庭」工作的樓面，3月4日出現發冷症狀後仍持續上班。詳情即看【下一頁】

本港再多2人接種科興疫苗後出現嚴重不良事件，涉及一名8旬翁患糖尿病及頸動脈粥樣硬化等癥病，上周一接種疫苗後，昨日(6日)出現急性冠狀動脈綜合症；另一名7旬嫗昨日接種後感虛弱，自行停用兩劑胰島素，今日現嚴重糖尿病酮症酸中毒，現時二人均危殆。詳情請見【下一頁】

不宜接種新冠疫苗人士，即看：

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記者：陳子謙