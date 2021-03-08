【罪成候判】涉示威現場掙扎致警員流鼻血　資訊科技員抗拒警務人員罪成

▲ （經濟日報資料圖片）

2019年10月27日有人在旺角示威，31歲資訊科技員涉現場參與集結，在警員嘗試制服他期間，他涉反抗掙扎，警員事後發現自己流鼻血。案件經審訊後，今（8日）在西九龍裁判法院被裁定抗拒警務人員罪名成立，還押3月19日判刑。裁判官指，辯方稱拘捕警員用手屈被告的腳，透過痛楚使被告屈服，惟裁判官認為警員並非無理地想弄痛被告，另指辯方有清晰片段，卻故意用不清晰片段盤問，對辯方使用不當手段盤問感到失望。

被告梁霆（31歲）報稱資訊科技員，早前否認1項抗拒警務人員罪受審。控罪指，被告於2019年10月27日在彌敦道近奶路臣街交界，抗拒正當執行職務的警員A。

裁判官今引述控方案情，警員A供稱於案發當日，現場有約50名黑衣人在馬路上，他留意到當時戴面罩的被告身處人群前排，他及後下車追截被告，惟被告當時半蹲掙扎，不停擺動身體，他及後在同袍協助下制服被告。警員A又稱過程中感到臉部被擊中，為被告鎖上手扣後，帶上警車期間被告又再有動作，打算逃走，警員A稱及後發現鼻有出血。

裁判官指，辯方盤問時，質疑現場有50人聚集，警員A為何當時只把注意力放被告身上，惟裁判官認為警員注意力放在1人身上亦很合理，並不影響警員A誠信。裁判官又拒絕辯方提出被告當時只是手放地面的說法，指片段中明顯被告是想撐起身。

裁判官續指，辯方亦質疑警員A使用不合武力，指警員A當時用手屈被告的腳，透過痛楚使被告屈服，惟裁判官認為警員並非無理地想弄痛被告。

裁判官又指，辯方明明有清晰的媒體片段影像，卻使用其他不清晰的片段盤問警員A，對辯方使用不當手段盤問，感到失望。

裁判官指警員當時有合理原因懷疑被告參與非法集結，警員沒有使用超出合理程度武力，而被告有作出反抗，最終裁定被告抗拒警務人員罪成。被告還押至3月19日判刑。

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記者：王仁昌