【恐怖小三】老公出軌拒離婚疑小三教搶子女撫養權　港媽沮喪冇錢打官司︰佢心腸好毒

▲ 一名港媽訴稱老公出軌但不肯離婚，疑背後受小三唆擺，以圖奪取子女的撫養權。

另一半有外遇，有人選擇原諒，有人則選擇離婚重過新生。一名80後港媽早已得悉丈夫出軌，終忍無可忍下決定離婚，但丈夫疑受小三唆擺下，拒絕簽紙離婚，疑密謀奪取子女撫養權，以省回贍養費，惟港媽一直是全職媽媽沒有收入，大嘆沒錢打官司，故上網徵詢網民意見。

該名港媽在「香港討論區」以「老公外遇但唔肯離婚」為題發文，表示與丈夫結婚7年，育有一對子女，惟2年前丈夫開始與一名90後女子出軌。

港媽曾為此多次與丈夫溝通，亦選擇原諒他，可是丈夫無意與小三分手，甚至將戀情浮上面，除了公然承認小三是「女朋友」，二人更曾單獨旅行及見家長。雖然港媽仍深愛丈夫，但她明知丈夫對她再無愛意，心灰意冷下決定離婚，「再拖落去只會反目成仇」。

港媽無奈地簽下離婚協議書，但丈夫卻遲遲不肯簽紙。她雖能單方面申請離婚，但她身為全職媽媽多年，一直沒有收入，加上疫情下她難以一邊照顧子女一邊求職，坦言「無法燒銀紙搞離婚」。她只希望雙方能達成離婚協議，但丈夫一直拒絕，令她絕望到想尋求小三幫忙游說。

難得『狐狸精』知我已簽紙，男人唔肯為佢離婚，（小三）又肯乖乖地等，唔逼佢離婚，好想佢幫手逼男人簽紙。有乜方法令男人肯簽？有時好灰。

難頂丈夫安排子女與小三見面

最令港媽難受的是，丈夫竟安排子女與小三見面，疑似鋪路讓子女接受「新媽媽」，她擔心此舉影響子女成長，她寧願獨自承受，「要仔女一齊承受呢段婚外情，太殘忍……」港媽相信，丈夫與小三正部署資產轉移，並計劃奪取子女的撫養權，才遲遲不肯簽紙離婚。

『狐狸精』話爭對仔女可以慳贍養費，只係趕前妻走就可以......唔止搶男人要搶埋對仔女，究竟心腸要幾毒先諗到……老公可以畀佢，仔女絕不能。

港媽自言已考慮到丈夫只是普通打工仔，無車又無樓，故擬定離婚協議時，僅要求丈夫支付贍養費。即使最終她願意讓步不收取贍養費，亦希望對方放棄探視權，雙方從此不相往來。她亦計劃之後搵到工，便帶子女搬返娘家居住，由家人幫忙照顧。她明言申請離婚實屬迫不得已，

愛呢個家，守咗好耐，對方都唔肯斬纜回歸，只有（離婚）一條路。

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責任編輯︰王明芳