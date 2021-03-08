【疫苗接種】調查指近4成半教師願接種疫苗 教聯會倡教師列入優先群組

▲ 教聯會調查發現，近4成半教師願意接種新冠肺炎疫苗。（馮漢柱攝）

教聯會2月底進行問卷調查，了解教師接種疫苗的意願，今日（８日）公布調查結果，發現近4成半受訪教師願意接種新冠肺炎疫苗，並希望將教師納入優先接種群組，不願意接種的就有3成。教聯會促請，將教師納入優先接種群組，為恢復正常校園生活創立有利條件。

教聯會於上月25日至3月4日，向1,532名教師發問卷，當中包括大專院校、中小學、幼稚園、特殊學校及退休教師。問卷結果顯示，43%受訪教師願意接種新冠肺炎疫苗，30%則不願意，27%未決定。願意接種疫苗的受訪者中，56%選擇接種科興疫苗。

另外，調查結果顯示，43%受訪者贊成將教師納入優先接種群組，其中校長及副校長的支持比率達71%，中學教師支持率就為52%；不同意教師優先接種的受訪者有39%，沒有意見為18%。

5個組別人士可優先接種疫苗：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

教聯會主席黃錦良表示，受疫情影響，學生不能回校上課，教師教學跟不上進度，因此部分教師願意接種疫苗，確保校園安全，以盡快可恢復面授課。對於將教師納入優先群組為何會出現分歧，黃錦良分析，不少校長收到家長想盡快恢復面授課程的意見，相信管理層是期望回應家長訴求，因此贊成優先接種；而中學的課程較緊湊，亦有公開試，更迫切須回校上課。至於不贊成納入優先群組的教師，黃錦良表示，疫苗接種計劃展開時間短，相信不少教師因抱有觀望心態，要過一段時間才對疫苗有信心。

▲ 黃錦良建議政府考慮將教師列入優先群組。（馮漢柱攝）

黃錦良促請，政府考慮將教師列入優先群組，為恢復正常校園生活創立有利條件，「學校愈多人打就愈安全。」，他亦指出，調查反映有教師認為政府就疫苗公布的資訊不足，建議政府應主動提供更多疫苗相關數據，包括接種者年齡層及出現的不良反應，不應被動地讓市民上網查看。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴