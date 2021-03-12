【名人廚房】伍文生親自示範「快靚正」便當　為孩子健康由精選食材入手【有片】

▲ 伍文生愛心便當。

TOPick新節目《名人廚房》邀請了「吱吱鼠」伍文生為大家示範烏冬便當。身為三孩之父的伍文生，明白都巿父母的爭分奪秒時間表，因此這個烏冬便當以「快、靚、正」為至勝關鍵。

▲ 伍文生親傳。（湯炳強 攝）

伍文生在片中更大方分享處理肉類的秘訣，方便小朋友進食。便當亦加入大量蔬菜和耐煮的酒粕烏冬，內含的維他命B和纖維素有助大腸蠕動，幫助小朋友排便。

▲ 「快、靚、正」便當成品。（湯炳強 攝）

為小朋友飲食花盡心思

為了令小朋友不偏食，伍文生在便當上花了些心思。小朋友一回家，他便會打開他們的便當看：「如果吃剩太多，就知便當不合他們心意。」而伍文生最高興的，便是孩子告訴他自己的便當獲得同學的讚賞：「什麼都講求包裝，包裝漂亮自然吃得多。」

所有食材：

烏冬 1包 豬扒 1塊 蝦 隨意 蛋 4隻 紅蘿蔔 隨意 車厘茄 6粒 紫棷菜 隨意 青瓜 半條 羽衣甘藍 隨意 西蘭花 隨意

伍文生展示食物：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

豬扒醃料：

豬扒 1塊 日式甜豉 1茶匙 老抽 1茶匙 鹽 少許 糖 少許 喼汁 1茶匙 油 少許 生粉 1茶匙





玉子燒：

蛋 3隻 濃縮木魚湯 半茶匙 水 50ml 鹽 少許 糖 少許

過程如下：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

製作方法

1. 先將豬扒醃，備用

2. 清水煮熟蝦，備用

3. 製作玉子燒，備用

4. 將雞蛋、西蘭花 、紅蘿蔔、用清水煮熟，備用

5. 將紫棷菜、青瓜、車厘茄、羽衣甘藍清洗乾淨，備用

6. 將烏冬煮好，備用

7. 裝飾便當

採訪：鄭嘉瑤、林綺玲

拍攝：曾嘉文、湛斯雅

剪輯：曾嘉文

場地：悅舍

特別鳴謝：William Li