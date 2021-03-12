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【名人廚房】伍文生親自示範「快靚正」便當　為孩子健康由精選食材入手【有片】

娛樂 16:04 2021/03/12

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熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

伍文生愛心便當。

TOPick新節目《名人廚房》邀請了「吱吱鼠」伍文生為大家示範烏冬便當。身為三孩之父的伍文生，明白都巿父母的爭分奪秒時間表，因此這個烏冬便當以「快、靚、正」為至勝關鍵。

伍文生親傳。（湯炳強 攝）

伍文生在片中更大方分享處理肉類的秘訣，方便小朋友進食。便當亦加入大量蔬菜和耐煮的酒粕烏冬，內含的維他命B和纖維素有助大腸蠕動，幫助小朋友排便。

「快、靚、正」便當成品。（湯炳強 攝）

為小朋友飲食花盡心思

為了令小朋友不偏食，伍文生在便當上花了些心思。小朋友一回家，他便會打開他們的便當看：「如果吃剩太多，就知便當不合他們心意。」而伍文生最高興的，便是孩子告訴他自己的便當獲得同學的讚賞：「什麼都講求包裝，包裝漂亮自然吃得多。」

所有食材：

烏冬  1包
豬扒 1塊
蝦  隨意
4隻
紅蘿蔔 隨意
車厘茄   6粒
紫棷菜 隨意
青瓜 半條
羽衣甘藍 隨意
西蘭花   隨意

伍文生展示食物：

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    +2

豬扒醃料：

豬扒 1塊
日式甜豉 1茶匙
老抽   1茶匙
少許
少許
喼汁   1茶匙
油   少許
生粉   1茶匙

         
         
玉子燒：

蛋    3隻
濃縮木魚湯 半茶匙
 50ml
 少許
少許

過程如下：

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製作方法

1.    先將豬扒醃，備用
2.    清水煮熟蝦，備用
3.    製作玉子燒，備用
4.    將雞蛋、西蘭花 、紅蘿蔔、用清水煮熟，備用
5.    將紫棷菜、青瓜、車厘茄、羽衣甘藍清洗乾淨，備用
6.    將烏冬煮好，備用
7.    裝飾便當

採訪：鄭嘉瑤、林綺玲
拍攝：曾嘉文、湛斯雅
剪輯：曾嘉文
場地：悅舍 
特別鳴謝：William Li

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