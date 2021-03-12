【名人廚房】伍文生親自示範「快靚正」便當 為孩子健康由精選食材入手【有片】
娛樂 16:04 2021/03/12
TOPick新節目《名人廚房》邀請了「吱吱鼠」伍文生為大家示範烏冬便當。身為三孩之父的伍文生，明白都巿父母的爭分奪秒時間表，因此這個烏冬便當以「快、靚、正」為至勝關鍵。
伍文生在片中更大方分享處理肉類的秘訣，方便小朋友進食。便當亦加入大量蔬菜和耐煮的酒粕烏冬，內含的維他命B和纖維素有助大腸蠕動，幫助小朋友排便。
為小朋友飲食花盡心思
為了令小朋友不偏食，伍文生在便當上花了些心思。小朋友一回家，他便會打開他們的便當看：「如果吃剩太多，就知便當不合他們心意。」而伍文生最高興的，便是孩子告訴他自己的便當獲得同學的讚賞：「什麼都講求包裝，包裝漂亮自然吃得多。」
所有食材：
|烏冬
|1包
|豬扒
|1塊
|蝦
|隨意
|蛋
|4隻
|紅蘿蔔
|隨意
|車厘茄
|6粒
|紫棷菜
|隨意
|青瓜
|半條
|羽衣甘藍
|隨意
|西蘭花
|隨意
伍文生展示食物：
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豬扒醃料：
|豬扒
|1塊
|日式甜豉
|1茶匙
|老抽
|1茶匙
|鹽
|少許
|糖
|少許
|喼汁
|1茶匙
|油
|少許
|生粉
|1茶匙
玉子燒：
|蛋
|3隻
|濃縮木魚湯
|半茶匙
|水
|50ml
|鹽
|少許
|糖
|少許
過程如下：
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製作方法
1. 先將豬扒醃，備用
2. 清水煮熟蝦，備用
3. 製作玉子燒，備用
4. 將雞蛋、西蘭花 、紅蘿蔔、用清水煮熟，備用
5. 將紫棷菜、青瓜、車厘茄、羽衣甘藍清洗乾淨，備用
6. 將烏冬煮好，備用
7. 裝飾便當
採訪：鄭嘉瑤、林綺玲
拍攝：曾嘉文、湛斯雅
剪輯：曾嘉文
場地：悅舍
特別鳴謝：William Li