【日本新事】京都世遺二条城化身光影藝術舞台   櫻吹雪夢幻花卉迎春季

▲ 在二条城的重要文化財「唐門」上，有絢爛無比的花卉光雕投影。(相片來源︰NAKED Inc.)

日本不少天守閣的名勝，近來都接受沉浸式的藝術光影嘗試，除了著名的teamLab，擅長將光雕投影與多媒體結合的日本創意團隊NAKED Inc.，亦將於3月19日至4月11日在京都的世遺二条城，舉行「NAKED FLOWERS 2021 －桜－ 世界遺産・二条城」互動式藝術展，流光溢彩，令人迷醉。

▲ 二条城上的光影櫻吹雪夢幻場景。 (相片來源︰NAKED Inc.)

NAKED Inc.以光影打造出絢爛吸睛的藝術空間而聞名，這次在京都二条城打造出精彩的視覺饗宴，像是讓古城披上夢幻花卉外衣、將煙火光雕投影在護城河外牆上等，既完美結合藝術與歷史古蹟，亦讓觀光客有不同的旅遊體驗。

▲ 護城河外牆上亦有櫻花的光影投射。(相片來源︰NAKED Inc.)

此次展覽可以看到NAKED Inc.創辦人村松亮太郎與攝影師LESLIE KEE合作的作品「NAKED BIG BOOK」，絢爛的花卉會投影在大型書本上，每頁的畫面也有所不同，格型十足。在二条城的重要文化財「唐門」上，則有絢爛無比的花卉光雕投影，令人投入花花世界中，而護城河外牆，亦可看見櫻花投影，再搭配上NAKED Inc.特別打造的泡泡在燈光中飛舞時，宛如徜徉在櫻吹雪的環境中。

▲ NAKED Inc創辦人村松亮太郎與攝影師LESLIE KEE合作的作品「NAKED BIG BOOK」，光影花卉會投影在大型書本上。(相片來源︰NAKED Inc.)

▲ 二条城的夜櫻也相當清麗。 (相片來源︰NAKED Inc.)

NAKED FLOWERS 2021 －桜－ 世界遺産・二条城

時間：3月19日至4月11日

地點：二条城

記者︰馮柏偉