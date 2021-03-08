【真‧三國無双】預告片神還原遊戲角色　古天樂+韓庾+楊祐寧演三國英雄

▲ 古天樂演出《真‧三國無双》。

日本電子遊戲發行商和開發商「光榮特庫摩」（KOEI TECMO）正式授權、耗資製作費超過三億港元的《真‧三國無双》，由古天樂、韓庾、劉嘉玲等主演，導演周顯揚及杜致朗執導及編劇兼任監製，《真‧三國無双》總製作期長達三年，今日預告首度曝光。

《真‧三國無双》將於今年4月29日在港上畫，同時發佈首條官方宣傳片及10張角色海報；大型廣告牌日前已懸掛於旺角鬧市。

電影於新西蘭實地取景，後製的特技鏡頭超過1,500個，當中三國大戰的精彩打鬥鏡頭，效果媲美遊戲中的超級動作畫面，極盡官能刺激。

首條全新宣傳片中，神還原所有角色及遊戲主題音樂，宣傳片以新西蘭雪山、千軍萬馬的戰仗浩瀚場面作為開場，各路英雄沙場征戰。

當中有關羽（韓庾飾）舞起青龍偃月刀千人斬；打到地震天搖的三英戰呂布（古天樂飾），曹操（王凱飾）與劉備（楊祐寧飾）持劍對峙高山之巔。

▲ 貂蟬由娜扎演出。

呂布、曹操林中策馬廝殺，呂布手執方天畫戥凌空擊落，劈到地震天搖，然後有貂蟬（娜扎飾）雪山下緊抱呂布、劉備引弓百步穿揚、董卓（林雪飾）提刀殺敵等等，畫面豐富。另外，鑄劍堡堡主（劉嘉玲 飾）的冷艷和袁紹（呂良偉飾）登場亦各具亮點。

《真‧三國無双》的十款角色海報，由著名設計師夏永康（Wing Shya）構思及主要製作，海報的濃艷色彩及效果，亦充滿了強烈的遊戲動漫感。

▲ 劉嘉玲演鑄劍堡堡主。

改編自同名遊戲的《真‧三國無双》電影版，由周顯揚及杜致朗的天一電影製作公司製作。故事講述東漢末年，政治腐敗，民間爆發黃巾起義，董卓入京霸佔朝野，呂布、曹操、劉備、關羽、張飛等群雄崛起，亂世下展開英雄對決，三國時代從此掀起。