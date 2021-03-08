【底褲兩份著】家中內褲屢次無故失蹤　新抱驚揭野蠻奶奶偷底褲穿︰是我自私嗎？

▲ 家中內褲屢次無故失蹤，驚揭野蠻奶奶偷底褲穿。

內褲是每個人的最私密的物品，不應與人分享。台灣一名人妻於社交媒體分享，指奶奶不但穿她的衣服，更擅自偷穿她的內褲，莫名其妙看見自己沒有穿過的內褲被曬在陽台，她無奈大呻，「內褲為甚麼要穿別人的，每收一次衣服看到自己的內褲又被穿，心裡就不舒服一次，我太自私沒大愛嗎？」

一名台灣人妻在Facebook群組「靠北婆婆2.0」上發帖，表示有次從娘家帶回一件媽媽送的衣服，她回到奶奶家中順手便將衣服放在客廳，沒想到奶奶看了看直接問，

這個你有要穿嗎？如果沒有要穿我也可以拿來穿。

奶奶的行徑讓她感到非常驚訝，但還是回奶奶，「你要穿就拿去」。後來，人妻將衣服洗乾淨後，特意再問奶奶一次要否收下衣服，奶奶這次回應，「不用了啦，你穿就好」。

內褲無故失蹤 驚揭奶奶偷著底褲

後來，人妻為了拍攝婚紗照購買一件淺啡色的無痕內褲，因為穿著舒服故經常穿。某次，人妻找不到那件內褲，故詢問奶奶，沒想到奶奶從櫃子中拿出來，「她有一件粉膚色的無痕內褲，這件很明顯跟她的不一樣。」

直到某天在天台收衣服時，竟然發現淺啡色的無痕內褲竟掛在上面，她肯定自己沒有穿過，驚揭奶奶偷穿她的內褲，她無奈表示，

我實在不知道該拿回來，還是丟掉，或者假裝那不是我的內褲，最後那條內褲還直接變成了婆婆的愛褲之一。

對於奶奶的行為，人妻感到極度震驚，

內褲這東西為甚麼要穿別人的，我現在每收一次衣服看到自己的內褲又穿，心裡就不舒服一次，我太自私沒大愛嗎？

網民批：好噁心！

不少網民看畢帖文同情人妻的遭遇，也有人狠批奶奶不衛生。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳