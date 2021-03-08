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【名牌代購】海關搗破多個網購專頁檢2700件冒牌品　標榜6至7成價代購限定版或原廠貨

社會 13:07 2021/03/08

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海關為打擊網上售賣冒牌物品，偵破13宗案件並拘捕22人，檢獲2700件冒牌物品，市值超過港幣180萬。（曾秋文攝）

海關為打擊網上售賣冒牌物品，由去年11月至今年2月，展開代號「雷網」行動，打擊不法分子在網上進行代購或網上直播售賣冒牌物品，行動中共偵破13宗案件並拘捕22人，檢獲2700件冒牌物品，市值超過港幣180萬。海關版權及商標調查科高級監督謝國強表示，受疫情影響，市民在網上購物增加，海關調查發現近年有兩類網上售賣冒牌物品有上升趨勢、分別是「網上代購」及「直播帶貨」。

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海關版權及商標科技罪案調查組指揮官王誌賢表示，不法分子會在網上標榜代購物品是限定版、VIP贈品或原廠貨，價錢是正貨的6至7成；而另一種售賣冒牌貨手法是「直播帶貨」，不法分子會在晚上進行網上促銷，從而逃避海關偵查，再利用速遞送貨，有市民收到貨品後才知道是冒牌貨。

海關在過去4個月中分別進行網上試買，行動中搗破17個網上專頁，搜查17個住宅單位及三間店舖，檢獲冒牌皮具、手袋、衣服及飾物等物品，共拘捕22人，分別是6男16女，年齡由20至69歲不等，全部已被保釋候查。

（曾秋文攝）

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記者：曾秋文

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