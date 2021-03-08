【虐殺女童】兄長供稱妹妹曾遭父親「隔日曳就隔日打」　兄長稱曾看見妹妹褲上有血汁

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今於高等法院（8日）續審。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今於高等法院（8日）續審，庭上播放女童的8歲小兄長的錄影會面紀錄，小兄長於會面中供稱，妹妹自3、4歲起會遭父親打，「日日曳就日日打，隔日曳就隔日打」，他又曾看見妹妹的褲上有黑色的血汁，並曾聽見父母指妹妹身上流膿，而且發出臭味，但父母並沒有帶妹妹去看醫生，只有在家為妹妹消毒。

現年已11歲的小兄長X今出庭作供，庭上播放他於3年前與警方會面時的錄影片段。X於會面中供稱，2018年1月6日事發當天，因妹妹突然暈倒沒有呼吸，家中沒有人可以照顧他，他亦需入院檢查，因此他被送院。被問及妹妹為何暈倒，X供稱「因為玩飛高高嗰陣時可能嚇親佢，同埋可能夜晚瞓覺無被蓋，冷親。」

X解釋所謂「飛高高」，是指父親將妹妹向上拋，輕輕碰到天花板，再接住妹妹。X指出事發前一晚，父親便跟妹妹玩「飛高高」，原因是吃晚飯前父母要求妹妹圍圈走路，但妹妹卻慢慢行。妹妹玩「飛高高」時，頭部會碰到天花板18下，妹妹一直大叫和哭泣。X又指出父母會跟妹妹玩「扮超人」，隨即由父母每人抓住妹妹的一邊手腳，再左右搖晃，妹妹顯得十分驚慌，「我唔敢叫佢停，因為驚俾人打」。

X又指出事發前一晚父親、繼母與繼母跟前夫所生的女兒Y吃晚飯時，X與妹妹則沒有同枱吃飯，「因為我哋曳呀，所以佢哋食先」。

X解釋大約於2017年12月開始，他與妹妹便要待父母與Y吃飯後才可吃飯，「因為我哋曳得犀利，做啲唔啱嘅行為」。X指出他們獲分配的食物都是正常飯菜，「佢哋食剩咗就分俾我哋」，X表示他夠飽，而妹妹看來亦夠飽。

被問及妹妹如何頑皮時，X指出妹妹經常扮跌低，例如事發前一晚，父母命令妹妹站立，但妹妹拒絕，「係咁發癲，扮跌低，之後到爸爸媽媽都瞓覺都係咁，然後我扶佢起身，拉佢入睡袋，佢都唔肯入嚟」。被問及為何妹妹要玩「飛高高」時，X指出父母「想嚇吓妹妹，令佢知驚，妹妹知驚，但都照樣慢慢行。」

X又供稱妹妹自3、4歲起會遭父親打，「日日曳就日日打，隔日曳就隔日打」，X指父親最初會用藤條打妹妹，後來亦會用拖鞋，「因為妹妹唔聽話，唔肯郁，咩都慢吞吞，想俾個教訓佢。」

被問及兄妹二人如何頑皮，X一再重複妹妹經常扮跌低，「行幾步就跌低，人哋輕輕力掂吓佢就跌低」，因此父母會訓練妹妹走路，但妹妹經常慢動作，父母和繼外婆便會打妹妹。至於X自己，他表示自己會說謊，例如有次父母質問「點解上堂學完返嚟，啲嘢唔識，我話因為同學撩我傾計，其實係我撩同學傾計，佢哋聽到之後好嬲，就打我。」

X又供稱他早上和下午可以吃方包，妹妹乖的時候也可吃早餐，但頑皮的時候則不准吃早餐。被問及妹妹如何頑皮，X解釋例如妹妹一見他們出門口便會坐下來，「要媽媽批准佢先可以坐低」。X又指妹妹「有好多種曳法，其他唔記得」。X又指妹妹在家中的表現「好差，差到好曳，唔肯聽人講，佢聽得明嘅，唔肯做啫。」

被問及妹妹身上的傷勢，X指出他曾看見妹妹的褲上有黑色的血汁，並曾聽見父母指妹妹身上流膿，而且發出臭味，但父母並沒有帶妹妹去看醫生，只有在家為妹妹消毒。案件下午續審。

涉案父親（29歲）及繼母（30歲）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝