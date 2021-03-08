【公屋尖子】方健儀沙田官立中小畢業　興趣讀書愛做練習被老師懷疑自閉

▲ 方健儀近日接受港台訪問，分享小時候的興趣是讀書。

方健儀（Akina）近日接受香港電台節目《守下留情》訪問，大談她的成長經歷，她直言是「個半小時再認識自己」！當中內容很勁爆，原來現時口才了得、健談的她，一度因為過分文靜而被小學老師懷疑有自閉症，又分享了小時候的興趣是讀書，會考高考成績奪佳績。

▲ 方健儀近日接受香港電台節目《守下留情》訪問。（圖片︰亨恒勤專頁facebook）

港台於3月1日晚上《守下留情》中，請來方健儀擔任嘉賓，主題是「方健儀同你分享主播以外的精彩人生」，方健儀跟其中一位主持劉偉恒的婆婆以前同是新田圍的街坊，大談當時在公屋成長的回憶。談到兒時愛到附近文具店，主持會買玩具模型，方健儀說道︰

我去到係買模擬（考題）練習，真係唔知點解自己咁癲，以前好鍾意讀書。媽咪給予零用錢，不會買玩具，是去買補充練習，係好文靜好乖，去酒樓都會拎本書去。

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被老師懷疑有自閉症

方健儀沒做新聞記者主播後，現時是「斜槓族」，身兼節目主持、活動司儀、KOL、培訓導師等，口才了得又健談，她笑言難以想像昔日自己是如此文靜，可能現時是一次過說回以前的說話分量。她小學就讀在家附近的地區名校「沙田官立小學」，回想到三年級時一度被老師疑有自閉。

小學三年班見家長拎成績表，阿媽好緊張，班主任同我媽媽講：「唔！我懷疑你個女有自閉症！」我阿媽好驚，心諗阿囡好健康。跟住班主任話因為佢上堂唔講嘢，同學同佢講嘢，佢都唔講嘢，所以佢有自閉症……

方健儀沒有自閉症，只是性格使然。而她知道原來老師對她的印象就是不說話，方健儀想起每次成績表有關操行評語是「沉靜受教」，永遠都會有個「靜」字。

▲ 母校是沙田官立小學。（圖片︰《破天方—踩在斜槓線上》）

初戀是中學隔離班同學

在三姊妹中，方健儀排行第二，母親對女兒管教嚴謹，尤其對方健儀，很重視她的成績。當年她學彈鋼琴，平時測驗90分，因為彈鋼琴一個月，測驗成績跌至70分，媽媽立即不准女兒再學。方健儀回想當年不懂反抗，就乖乖聽媽媽的話。

隨後方健儀直升上沙田官立中學，同樣乖巧文靜愛讀書。當時初戀都是由同學推波助瀾，

初戀都係中學隔離班同學，中四做風紀，咁啱緣份安排行孖咇，大家眉來眼去都知，最後是同學幫手傳話，大家都有意思就一齊。

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高考3A成績彪炳

拍拖一年之後就會考，方健儀考8科有3個A，奪27分好成績，原校升中六，而男友仔轉校升讀，感情就無疾而終，方健儀更加專心讀書。到了中七考A-level有3A。在小學六年級時已有志想做記者，她成功入讀了香港中文大學新聞與傳播學院，畢業後加入香港電台中文新聞部任職記者。之後工作數年，更獲獎學金，2004年赴英國的伯明翰大學1年讀碩士學位。

方健儀在公屋成長的經歷成就了今天的她，不斷有動力向上爬，有很大的空間去自我增值，化身尖子。之前出書，她也特意回到沙田新田圍屋邨及母校沙田官立小學拍攝。

沙田官立小學與沙田官立中學

據小學概覽資料，沙田官立小學於1981年創校，屬官立全日制男女校，現時的聯繫中學是沙田官立中學、梁文燕紀念中學。「聯繫學校」可最多保留餘額 25%學位予其聯繫小學的學生。

沙田官立小學的辦學理念是讓兒童愉快及有效地學習，發展個人潛能，在德、智、體、群、美各方面作全人發展，近年尤其關注深化學生自主學習能力，以及透過STEM教育，提升學生創意及解難能力等。

而方健儀的中學母校「沙田官立中學」，屬地區英中名校，以英語為主要教學語言，亦接受中一自行分配學位申請。著名校友除了方健儀外，還有孫耀威、顏卓靈等。

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責任編輯︰顏紫燕