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【疫苗接種】聶德權：累計有93,000名市民已接種第一劑疫苗 當中91,800人接種科興疫苗

社會 14:38 2021/03/08

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公務員事務局局長聶德權（資料圖片）

繼上周錄得一名5旬女子接種科興疫苗後死亡事件，衞生署昨日再多2人接種科興疫苗後出現嚴重不良事件。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日(8日)下午將開會討論。而公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始今日下午2時半亦會就新冠疫苗接種計劃會見傳媒。

5類人士不宜接種：

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負責統籌新冠疫苗接種計劃的聶德權表示，疫苗接種計劃2月26日正式展開，至今11日。聶德權公布，截至昨晚8時，目前累計有93,000名市民已接種第一劑疫苗，當中91,800劑為科興疫苗，1200劑為復必泰疫苗。另外，聶德權指有60,800劑在社區疫苗中心接種，29,600劑在私家醫生診所接種，其餘則在醫管局18區普處科門診接種。

【疫苗接種】官涌疫苗接種中心再有市民接種疫苗後感不適　需召喚救護車到場協助。詳情即看：【下一頁】

【新冠肺炎】今日新增9宗確診個案　6宗本地個案包括4宗源頭不明。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒

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