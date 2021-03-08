【血光之災】容祖兒被剪刀插傷左手留疤　天后Joey自責：自己要幾蠢有幾蠢

英皇一姐容祖兒（Joey）日前使用剪刀時不小心弄傷左手，見紅的Joey需要立即送院縫針。容祖兒事後於網上撰寫長文抒發感受，容媽媽已很怕讓她接觸任何利器，並之前不敢告知媽媽受傷一事。

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容祖兒於社交平台貼出左手的傷勢圖，並寫道：

如果𣎴是看到有歌迷偷拍我的左手

我差點忘記上個月還是個受了傷的人

反正傷已痊愈疤痕已在節目已播

之前盡量避免提及

免得放大

現在是時候回顧一下我這人生中的”_”事

是這樣的

生活上

我一向不錫身

誤打誤撞

衝動

想到就來

用力過猛

不理後果

自我感覺好瀟灑

由細到大我媽就很怕我接觸任何利器

她不讓我進廚房

那怕拿起一把小刀

都會不停叮囑我刀頭向外

生怕萬一不小心甩手插死自己

但實際上

我對身體敏感度非常高

所以真的因為不小心而受傷是比較少(工作除外)

但這一次有點不一樣

為了配合這次三公舞蹈有很多手部動作

我找美甲師把我的指甲弄長

希望效果更好

雖然我一直對那種長指甲沒有丁點興趣

但為了更有隊型我覺得細節不能忽略

但這個可能只有我看到的細節真付上好高的代價

先不說我足足花了八個小時去把它完成

腰都快斷開

然後做完之後我更加像一隻穿了鞋子的貓

整對手都無法行動自如

按𣎴到手機

捽眼有幾下差點插盲自己

鼻子耳朵癢都不敢碰

總言之好像廢了一樣

真佩服那些一輩子都是長手甲的女孩

好吧！

重頭戲便是第二天我想拆東西

拿起一把跟我腦袋一樣遲鈍的鉸剪✂️

而笨拙的右手又無法像平時去控制一把笨拙的鉸剪

當時一直剪不開

我使勁一插

剛剛對準我的左手虎口位

我的反應總算快

立刻把它從傷口抽出

當我右手按着左手那一刻血液就從傷口噴出來

好像玩水槍一樣🔫

被嚇傻了的同事們立刻安排我進醫院消毒縫針

當時醫生問我要不要縫美容針

說傷口會美一點

我說不要這麼麻煩

隨意便可

結果手上一直帶着兩條毛毛蟲

之後兩個星期傷口一直疼痛

頭都不能自己洗

排舞總是要包紮著

整隻手都是瘀瘀黑黑的

又怕汗水在傷口悶著會發炎

心裡每天都責罵自己要幾蠢有幾蠢

事情大概是這樣....

好在能趕得到過年前拆線

不過

不幸中之大幸還是這次受傷並沒有影響三公成績

Yeah!!!!!感謝上天保佑

各位看到這裏的「網民」😉😉

不用擔心

就當笑話一則去看吧

我當下完全不敢告知我媽

但隔天因為發了兩張照片給她

一心想請她替我的雜誌服裝二選一

才不小心被她看到包裹住的手手(又是死蠢🤣)

放心

我的靈魂已警告了我的肉體要小心

沒有下次

回顧完畢

有興趣一邊午餐一邊看看照片

祝大家有個愉快的星期一😘

#最後也提醒大家小心愛惜自己身體

#不要太魯莽

#揸咪還是安全啲