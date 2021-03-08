【達哥喪禮】妻兒痛哭送達哥最後一程　吳孟達舉行火化禮告別塵世

▲ 吳孟達今挛行火化。

資深演員吳孟達於上月27日肝癌離世，昨日（3月7日）於世界殯儀館設靈，今日舉行告別儀式，靈柩並移奉歌連臣角火葬場火化。達哥遺孀侯珊燕及兒子吳韋侖送別至親。

吳孟達昨日舉行設靈儀式後，多位圈中好友包括周星馳、劉德華、吳君如、鄧英敏、太保、盧惠光等都有到場。至今天早上，達哥的大馬籍太太侯珊燕（侯三妹）與兒子吳韋侖，以及位親友約10時多已到達殯儀館，穿上黑色素服的母子向達哥送最後一程，但二人未有受訪。

【達哥喪禮】吳孟達骨灰將安放馬來西亞 胞弟證星爺達哥關係：一路好friend

▲ 吳孟達喪禮。（黃建輝攝）

太太雙眼通紅送亡夫

另外，達哥的孖女吳凱欣和吳凱兒，二弟吳利達、三弟吳鴻達一早到靈堂打點。早上亦有部分圈人中如丁羽和關海山太太（蝦嫂）到場，向好友告別。

丁羽向傳媒表示非常惋惜，讚達哥為人友善，是影壇不可多得的人才，對長輩亦尊敬有加。

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約11時靈車掛上吳府出殯，惟靈車的車身未見任何佈置。達哥兒子吳韋侖捧着父親的遺照上車，全程低頭，神情哀傷。

骨灰移送大馬

達哥現任太太侯珊燕從靈堂步出，明顯雙眼通紅，相信曾經痛哭﹐惟她亦未有向傳媒講話，便登車前往火葬場。靈車到達歌連臣角火葬場，為達哥舉行火化儀式，火葬儀式約20分鐘後完成，約中午時份，達哥妻兒及親友相繼離開火葬場。

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吳孟達胞弟吳利達昨日表示，達哥臨終前已表示希望骨灰安放於大馬：「是他的願望，去返馬來西亞那邊陪太太同仔女。」至於骨灰何帶返馬來西亞，侯珊燕在場未有回答，便與兒子登車離開，而吳利達亦表示不清楚何時將骨灰運回大馬。