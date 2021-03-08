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【食用安全】一碗苦瓜湯有過百條蟲　事主喝了一口發現：以為係湯料

食用安全 14:02 2021/03/08

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苦瓜湯內有過百條蟲

天氣潮濕，食物若保存不當容易受潮生蟲！有網民投稿至facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」表示，飲苦瓜湯時驚見碗內有不少蟲浮現，起初還以為是湯料，後來才發現整煲湯有過百條蟲，揭發是苦瓜乾生蟲所致。

事主表示有天放工回家，飲用家人所預備的苦瓜湯，不料「飲咗一啖先發現煲湯有過百條蟲」。他表示：「d苦瓜乾生晒蟲。初初以為係湯料，我仲問咩嚟。望真D咁似蟲嘅，再望下煲湯，成煲都係。」他表示，幸而當時湯水太熱，只一小口一小口地喝。負責煲湯的家人也喝了，但沒留意。最終得知有蟲後，他們把所有湯倒掉。

有不少網友留言指，自己也曾遇過類似情況：

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內容及相片獲「Day Day Explode 日日爆」授權報道

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責任編輯：羅嘉欣

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