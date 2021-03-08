【家長小心】小孩共享玩具隨時傳染珍珠疣　皮膚科醫生︰嚴重可逾100粒+手術去除

▲ 小孩共享玩具易傳染珍珠疣，嚴重可逾100粒。

常說切勿共用如毛巾、鬚刨、指甲鉗等私人物品，以防交叉感染疾病，但原來連小朋友共享玩具，同樣會增加染上傳播性病毒的風險。皮膚科專科醫生陳上熙就提醒，10歲以下免疫力較弱的小朋友，較一般人容易患上俗稱珍珠疣的傳染性軟疣，嚴重時或可擴散至全身及需動手術去除，家長應小心留意。

▲ 珍珠疣喜歡生長在潮濕溫暖的地方，嚴重的會有紅腫及發炎。（被訪者提供）

在解構何謂珍珠疣前，陳上熙醫生先與大家分享他其中一個臨床案例。曾經有父母帶其3歲的小朋友來看醫生，右邊身體長滿很多一粒粒的肉粒，差不多有大半年，試過看普通科醫生及塗藥水，依然沒有好轉迹象。後來小顆粒數目更有增加趨勢，小朋友開始覺得痕癢便用手抓，怎料粒粒愈抓愈多，父母擔心是疣，於是就帶小朋友到皮膚科專科求診。

陳醫生說︰「經詳細檢查後，發現他的右邊身體側面及腋下也長滿小顆粒，每粒丘疹大細由1至3毫米不等，表面光滑，顏色是肉色及白色，而且正中央有凹陷，最後診斷為珍珠疣。」

10歲以下小童最常患

珍珠疣（Molluscum Contagiosum），亦可稱為軟疣及傳染性軟疣，因其外形光滑，像一顆顆小珍珠般而得名。

珍珠疣是由痘病毒（Poxvirus）感染皮膚而引起，是香港常見的傳染性疾病，雖然任何年紀的人也會患上，但通常會在兒童身上發生，尤其是10歲以下，因他們免疫力未成熟。而患上濕疹的小孩及免疫力系統出現問題的病人，更特別容易患上珍珠疣，顆數較多，受影響的範圍亦會較廣。

有別於一般表面粗糙及外形不規則的疣，珍珠疣普遍是表面光滑，大小約1至6毫米，部分中央會有凹陷，顏色多數是白至粉紅色。

很多家長會誤以為珍珠疣是水泡，但其數目可由幾顆至超過100顆不等。而且珍珠疣喜歡生長在潮濕及溫暖的位置，例如腋窩、腹肌溝、膝蓋後、大腿及頸部皺摺位等，較少長在手掌或腳掌上。生長位置有時更會受細菌繼發性感染而發炎，產生紅腫及痕癢感覺，一般醫生可以臨床檢查去診斷。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

可透過接觸傳染

陳醫生更提醒，珍珠疣是可以透過皮膚的直接接觸，或是物件間的接觸而傳染，如小朋友玩具，如互相交換玩亦可傳染。「有一點更加要留意是，珍珠疣是可通過手指的抓痕而傳播，有時可在一些患者身上找到一行行排列整齊的珍珠疣，就是因為搔癢所造成。」

不過，珍珠疣的潛伏期可由兩星期至幾個月不等，就算接觸到珍珠疣病毒，亦需要時間發出來。「大部分病人患上珍珠疣後是可以等待它慢慢復元，因免疫力好的話可自行打倒病毒，除非約6個月後持續不退，抑或是它們的生長速度非常快，就需要看醫生找出治療方法。」

嚴重要用手術去除

而治療方法則要視乎病情而定，情況較普通可外塗含有水楊酸的藥膏，但會產生紅腫及刺痛感，應詢問醫生是否適合；較嚴重的情況，則可選擇以激光或冷凍治療法等手術去除。以文章開首所提到的個案為例，因小朋友患珍珠疣持續半年以上，而且塗藥膏後沒有成效，經磋商後陳醫生建議以電灼刮除術去除。

手術前會先於患處塗上麻醉藥膏麻醉，小朋友當時是清醒的，但不會感到痛楚。而手術的重點是要提取每顆肉粒中間的核心，稱為軟疣小體（Molluscum body），有點像粉刺內的顆粒般，因核心裏存有很多病毒，即是傳播珍珠疣的元兇，要徹底取走才不會復發。

▲ 患濕疹的小孩因為皮膚屏障較差及抵抗力弱，讓珍珠疣病毒容易有機可乘入侵皮膚。（iStock圖片）

避免用手直接接觸

他亦補充，因珍珠疣體積有大有細，手術過程頗花眼力，亦要盡量將傷口大小控制至愈細愈好。「大部分傷口只會像芝麻般大，而且小朋友復元能力強，通常幾個月後便會消失，疤痕不會太明顯。」更要時刻觀察小朋友的情緒狀態，如感到他們太緊張，就要分散其注意力。

要避免患上珍珠疣，可從日常習慣做起，特別是要注意個人衞生，例如勤洗手，切勿共用毛巾、鬚刨或衣服等個人物品，小朋友玩完玩具後，應以1比99漂白水清洗。陳醫生更提醒患者，不應用手抓碰患處，最好用膠布或衣物覆蓋珍珠疣，避免以手指直接接觸，從而將病毒帶去身體其他部位。

▲ 皮膚科專科醫生陳上熙指，治療珍珠疣可用外塗藥物或手術清除，要視乎病情而定。（黃依情攝）

記者：黃依情