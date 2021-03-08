【悲慘遭遇】父親付不起手術費醫生拒絕縫合傷口　3歲女童被趕出醫院失救慘死

▲ 印度一對父母付不起醫藥費，醫生拒絕為其3歲女兒縫合傷口，最後女童慘死醫院門外。

印度近日發生令人心酸的案件，一名3歲女童慘死於醫院門外。事件源於女童父親付不起手術費，醫生竟拒絕完成手術，將傷口尚未縫合的女童趕出醫院門外，最後女童失救慘死。

綜合外媒報導，事件發生在上月24日，女童因病進行腹部手術，期間醫院要求父母支付50萬盧比（約5.3萬元）的醫藥費，醫生得知父母付不起費用，竟中止手術，連傷口也沒有縫合，就趕她出醫院。

女孩被趕出醫院門外時，鼻子還插着喉管，女童父親指，自己已盡力繳付所需費用，

我們把身上所有錢都給醫生了，他要甚麼我們都配合，結果他收了錢卻不理會女兒。

父親指，女童斷氣前遭受極大痛苦，有許多蒼蠅在她的傷口上飛來飛去，最後她在父母懷中離世。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳