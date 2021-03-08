【潮物速報】H&M聯乘愛爾蘭人氣設計師Simone Roche　3月11日全球上架開售

▲ H&M X Simone Rocha系列於今個星期四公開發售，只在只在銅鑼灣的H&M旗艦店和品牌的官方網站有售，大家不要去錯地方。（左/恤衫$449、半透明網紗恤衫$499、Ruffles半截裙$599、中/格子連身裙$1,290、右/恤衫$699、珍珠bow tie心口針$349、乾濕褸$1,790、黑褲$699/圖片H&M提供）

今天的時裝圈，雖然每一天都有不同的時裝品牌合作推出聯乘系列，但說到這方面的先驅，又怎可以說漏了H&M呢？今個星期四，品牌一年一度的聯乘系列原定在去年11月發表，但因為新冠疫情而推遲到今個月面世，今次聯乘對象是來自愛爾蘭的人氣設計師Simone Roche。

▲ 粉紅色連身裙。（$1,190/圖片H&M提供）

大家還記得H&M曾經與以下大師的合作嗎？包括Karl Lagerfeld（2004）、Comme des Garcons（2008）、Lanvin（2010）和Marni（2012）、每一個都是出現萬人空巷的排隊情況，至於將會於本星期四推出的H&M X Simone Rocha系列，相信又會招徠不少潮人於當天早上在品牌門外排隊等候搶購。

對於一些沒有那麼緊貼時尚的人來說，或許未必會懂得Simone Rocha是何許人，但這位女子正是另一位已隱退的時裝設計師John Rocha的女兒。John在香港長大，及後往愛爾蘭定居推出個人時裝品牌而走紅，成名後父女兩人每年都例必回港探親，視香港為故鄉。

女裝

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

而Simone在Central Saint Martins完成時裝課程後，步父親後塵John後創立自己的個人品牌，在2016年更奪得British Fashion Awards的最佳女裝設計師獎項，她的設計風格少女味濃得化不開，繁複的皺褶、半透明的泡泡裙、在服裝上縫上珍珠和絲帶都是品牌最成功的暢銷signature item。

男裝







▲ 男裝針織上衣在領口縫上珍珠，市場上甚少這種帶點少女味的男裝。（$699/圖片H&M提供）



▲ 男裝圓頭皮鞋，在鞋頭上綴滿了黑色珠粒，非常漂亮。（$1,990/圖片H&M提供）



這風格更看似與川久保玲的Comme des Garcons一脈相承，難怪Dover Street Market可說是其中最早引入該品牌的店舖，而香港I.T亦一早在中環雪廠街為她開設了專門店。

至於今次Simone Rocha與H&M的合作，幾乎將她過往最招牌式的設計共冶一爐，更難得的是首度推出男裝和童裝，加上男裝配飾系列，新鮮感和話題性方面絕對有睇頭，大家想首次一嘗Simone Rocha的滋味，可要懂記得這個本周四上架的系列只在銅鑼灣的H&M旗艦店和當日在品牌的官方網站有售。

產品查詢：800 906 312

記者：何偉雄