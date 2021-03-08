【新冠疫苗】港府擴大7類優先群組人士接種　涉130萬人明早可預約

▲ 公務員事務局局長聶德權就疫苗接種計劃見記者。

本港新冠疫苗接種計劃上月底展開，今個星期亦會正式「開打」復星/BioNTech「復必泰」疫苗，公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始就疫苗接種計劃見記者。

公務員事務局局長聶德權表示，連同昨日抵港逾70萬劑「復必泰疫苗，現時已有共134.3萬劑「復必泰」疫苗抵港，接種計劃需細致策劃及靈活調整，而因應現時供應情況及接種進度，港府將進一步擴大7類優先群組人士接種：

餐飲業、街市、超市、便利店員工及速遞員，包括外賣食品速遞員

公共交通從業員，如的士、巴士、小巴司機、鐵路車長、車站職員

註冊建築工人

物業管理人員，如保安員、清潔工人、管理處職員

學校教職員及支援人員

旅遊業從業員

599F章表列處所的職員

當局預計新增優先群組涉及130萬人，明日早上9時起可於網證預約，連同原本5類優先組別共370萬人合資格預約接種。聶德權表示，現時全球已有逾億人接種，已超過確診人數，呼籲市民保護自己、保護家人接種疫苗。

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責任編輯：陳正怡