【疫苗安全】陳肇始表示專家委員會未有證據認為需改變接種疫苗　強調會繼續接種計劃

▲ 食衞局局長陳肇始（馮漢柱攝）

繼上周錄得一名5旬女子接種科興疫苗後死亡事件，衞生署昨日再多2人接種科興疫苗後出現嚴重不良事件。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日(8日)下午將開會討論。而公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始今日下午2時半亦會就新冠疫苗接種計劃會見傳媒。

陳肇始表示，她與醫管局主席及行政總裁到三個接種中心視察，包括上水、元朗等，整體流程暢順，亦有與醫護人員打氣。

疫苗安全方面，陳肇始指關注到出現兩宗涉及接種疫苗安全的事件，在新冠疫苗臨床事件評估專家委員會上周三（8日）已就其中一宗個案檢視，包括病者的近況、臨床數據等，亦會根據世衛算法流程進行因果關係評估，認為病者與疫苗沒有直接關係；第二宗個案亦已交由專家委員會進行因果關係評估，將會在今日召開會議。

陳肇始續指，委員會會上亦會討論醫管局日前轉交的兩宗懷疑接種疫苗而入深切治療部的的個案，她重申政府關注異常事件的報告，凡出現異常事件，政府有監察的機制，專家委員會會就個案進行研究及深入評估。另外，她指衛生署及港大醫學院合作，對可能出現的異常事件進行主動監察，統計接種疫苗出現的情況。

陳肇始表示，專家委員會未有證據認為需改變接種計劃，強調好處大於風險，因此會繼續疫苗接種計劃。她指，明白到患有慢性病人士對接種疫苗有憂慮，惟她重申每隻疫苗有其禁忌症及注意事項，根據藥廠所指，患有病情未受控的慢性病人不適合接種，故建議諮詢醫生意見， 公立醫院門診部有疫苗服務，方便病人覆診時可一併打。。

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記者：曾卓鋒