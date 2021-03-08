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【婦女節】作客Apple Music譜寫女生專屬音樂旅程　容祖兒鼓勵女性追夢

娛樂 15:03 2021/03/08

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作客Apple Music譜寫女生專屬音樂旅程，容祖兒鼓勵女性追尋夢想。

為慶祝國際婦女節（International Women’s Day），Apple Music精選全球樂壇頂尖女性音樂人的歌曲及故事，為她們的力量、勇氣和彼此間的友誼喝彩。香港代表則找來天后容祖兒親自編寫一張歌單，並暢談背後的故事。

整個3月，Apple Music用戶可以欣賞自世界各地超過50位音樂人、藝術家及不同界別精英親自挑選的「具時代影響力的女性（Visionary Women）」系列主題歌單，如 Cardi B、Cara Delevingne、ROSÉ、周迅、劉若英等，由她們的精挑細選的音樂旅程。

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在香港，邀請了天后容祖兒親自編寫一張歌單，饒有心思的祖兒特別以「The Hours」為題－－由妮歌潔曼、梅麗史翠普及茱莉安摩亞主演的電影《此時•此刻》，以女性作家 Virginia Woolf 筆下的達洛維夫人為線索，串連起三個時代、三位女性對人生和命運的選擇。

《此時•此刻》讓祖兒感觸甚深，面對變幻無常的人生、世俗的束縛，祖兒坦言：「女性的世界從來都不容易，但在我心目中，女性同時也很厲害，從不怕失敗、永遠勇往直前，向著自己的目標進發。」

就像歌單中叫人擺脫世俗框架的《母系社會》、學習欣賞自己光芒的《女神》、從容面對變幻的《歸零》等歌曲，不在乎社會的眼光、欣賞自己的獨特、做自己喜歡的事，這樣「才會找到內心的平靜」。祖兒希望透過自己親選的歌曲，勉勵女性「愛自己多一點，再努力一點，不要靠任何一個人，能夠做到任何時候都能夠游刃有餘、幸福美滿。」

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祖兒歌單部分感想

《尚好的青春》孫燕姿
「這一首歌很貼近我自己整個人的狀態，很喜歡這一種很淡的，對生命、或者對自己喜歡過的人的一種感激。我覺得無論遇到怎樣的情況，生裡面曾經失去也好，我都希望懷著一顆感恩的心。我們的過去沒有任何一段是值得後悔或不堪回首的，因為沒有過去，就沒有現在的自己。」

《煙花紀》容祖兒
「這首歌是一個長大了的女生對愛情的釋懷。女生很喜歡將她喜歡的人放到很大，就好像我以前那首《搜神記》一樣，『因往日雙眼無珠不停放大你』。我覺得自己的快樂自己去付賬，現在的女生也應該如此面對自己的感情，或者是生活應有的態度。」

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《姊妹們的聚會》范曉萱
「聽這一首歌的感覺就好像約了自己最 friend 的閨蜜出來，一起去嘻嘻哈哈，漫無目的地去 relax。每隔一段時間我都會約我的 sisters 出來聊天、唱歌、很開心的去玩一晚上，第二天再努力工作。我覺得朋友在人生裡有著很重要的角色，很需要她們成為自己腦裡面那條蟲，說一句她們就知道後面那十句想說甚麼；她們只坐在那裡也能給你很多能量，非常美好。」

《情歸何處》梅艷芳
「這首歌就是很多時候我與閨蜜坐到一邊會聽的一首歌。因為很多時候我們的這些朋友都還是沒拍拖的，然後就會有的時候問：『啊，究竟什麼時候來啊？』就是這樣。」

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《Forever Young》艾怡良
「我覺得是一首與自己聊天的歌曲。其實我們整天都說要追隨一個赤子之心，很勇敢地去做自己的初衷，其實怎麼算是勇敢？就是失敗不要怕，受傷也不要怕，因為人生是一個持續的成長。當所有的事情拿得起也可以放得下，有時候小小的輕狂、揮霍，也幫到我們去維持住這一顆不老的心。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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