【疫苗接種】消息：71歲男子私家診所接種科興疫苗　凌晨到聯合醫院急症室求診後離世

▲ 一名患有甲狀線問題的71歲男士接種科興疫苗後，昨晚在家中昏迷不醒，經搶救後不治。

本港新冠疫苗接種計劃自2月26日展開，消息指，一名患有甲狀腺問題的71歲男士，於3月3日到私家診所接種科興疫苗後，昨晚（7日）入睡後被家人發現沒有知覺後報警。救護人員到場後，發現該名男子昏迷，懷疑心臟病發，即場為他進行心外壓，再送他往聯合醫院急症室搶救，惟最終今晨（8日）證實不治。

政府今日公布，將進一步擴大7類優先群組人士接種，包括餐飲業員工、公共交通從業員等，預計新增優先群組涉及130萬人，明日早上9時起可於網證預約，詳情即看：【下一頁】

五類人士不宜接種：

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本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（8日）新增9宗確診個案，6宗本地確案中，有4宗不明源頭個案，其餘2宗與本地個案相關，累計11,100宗確診個案。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙