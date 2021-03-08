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【欠裝修費】被指拖欠太古城中心戲院裝修費　安樂及百老滙公司遭入稟追逾1,133萬

社會 15:29 2021/03/08

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太古城中心百老匯戲院曾在2017年裝修，但未還清裝修費，安樂及百老滙戲院公司遭入稟高等法院追討餘款逾1,133萬元。（資料圖片）

位於太古城中心的百老滙院線戲院，於2017年時進行裝修工程，惟至2019年7月未付清裝修費逾1,183萬，雙方協議分期歸還，惟裝修公司只於去年中收到50萬元，經多次追討不果，遂於日前入稟高等法院，向安樂及百老滙戲院公司追討餘款逾1,133萬元。

原告IDECOR ASIA CONSTRUCTION LIMITED；答辯人為安樂戲院有限公司及百老滙戲院有限公司。

入稟狀指，雙方於2017年3月簽訂協議，就位於太古城中心百老滙進行裝修工程，同年12月峻工。至2019年7月，答辯人同意於1個月向原告支付逾1,183萬費用。

原告指多次向答辯人追討不果，並於去年8月，雙方同意分8期支付有關款項，最終答辯人於去年9月只支付了50萬元。

原告基於答辯人違反協議，於今年初透過律師去信要求支付餘款逾1,133萬元，惟答辯人未有支付，原告遂入稟追討餘款、利息及訟費。

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記者：林育慧

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