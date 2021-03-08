【疫苗死亡】消息指7旬翁於私家診所接種後死亡　陳肇始：獲批疫苗安全會繼續接種

▲ 陳肇始表示，如有臨床嚴重異常事件，醫管局會向衞生署呈報。（馮漢柱攝）

再多一人接種科興疫苗後死亡的個案，據了解一名年約71歲的男子於私家診所接種科興疫苗後，到聯合醫院急症室求醫，惟未及轉送病房已不治。詳情請見【下一頁】

是次個案已是短短11日內，第3宗接種科興疫苗後死亡的個案；上周六一名5旬婦接種疫苗後中風，送院搶救後不治。

就有記者問及有關個案時，食衞局局長陳肇始重申，如有任何臨床嚴重異常事件，會由醫管局向衞生署呈報，衞生署亦會作公布。

她又提到，因應現時本港及全球整體疫情，疫苗接種是為大家帶來新希望及曙光，而按數據及專家意見，獲批使用的兩種新冠疫苗均是安全有效及有品質保證，強調效益高於風險，當局會繼續接種計劃。

另外，問到會否為不宜接種劃界，陳肇始表示，現時已有逾9萬人接種疫苗，接種後發生事故及接種疫苗數字會隨之出現，強調一旦有個案會呈報，亦須交予專家委員會評估當中因果關係，現時仍未清楚事故是否與疫苗有關。

公務員事務局局長聶德權表示，社區疫苗接種中心未有安排可查閱醫健通，市民對自己情況或健康關注或疑慮，多集中於年紀大、長期病患等方面，建議市民預約時應先看清資料及向在場醫護查詢。

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記者：陳正怡