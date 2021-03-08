【齊心抗疫】百佳擴展「關愛長者食物劵」計劃　1,800位長者可免費換領約$150食品及日用品【附計劃詳情】

▲ 百佳與女青推行的「關愛長者食物劵」計劃，今年延伸至更多地區，幫助更多長者。（圖片由百佳提供）

百佳與香港基督教女青年會(女青)一向推行的「關愛長者食物劵」計劃，今年延伸至更多地區，為更多老友記提供援助及送上關懷。

憑食物券免費換取食品及日用品

計劃由2013年起，每年選取不同地區舉行，讓區內有需要的長者可憑食物券免費換取食品及日用品，為他們送上關懷及提供最直接實質的幫助。計劃足跡已遍佈新界北區、沙田區、屯門區、深水埗區、青衣區、黃大仙及觀塘區、西區及東區，至今已有約12,000長者人次受惠。

今年預計共1,800位長者受惠

今年，百佳遂擴展「關愛長者食物劵」計劃內容，包括：

將計劃覆蓋地區由一年1個地區增加至一年4個不同地區，包括離島區(大澳及東涌區)、九龍城區、北區及元朗區；

將換領日期由兩個月延長至三個月，為長者提供更充裕的換領時間。女青將評估服務對象的需要，並代百佳分別於3月、6月、9月及12月向每區450位長者每人派發一套總值約$150的長者食物劵，讓長者可憑劵到區內指定百佳分店免費換領8款食品及日用品，預計共1,800位長者得以受惠。

香港百佳超級市場董事總經理任良安先生表示：「食物劵上提供的所有產品如蔬果肉類及家居用品等，都是配合長者生活及健康情況而特別挑選。而考慮到疫情下長者的生活狀況，我們今年擴大計劃覆蓋地區及延長換領日期，希望更靈活地為長者送上關懷。」

除了推行「關愛長者食物劵」計劃外，百佳同時於3月8日至4月7日期間在全線百佳分店收銀處擺設捐款箱，為女青籌集善款，幫助更多有需要人士。

同場加映：健康食譜推介，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩