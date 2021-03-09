【走出情緒病】女生遭欺凌思覺失調險輕生繪畫抗病　最難過被歧視：別人當正我們是怪物

▲ 初中受欺凌，19歲的曉昕整個中學時期都活於情緒低谷，因而分別患上躁鬱症、思覺失調和焦慮症，抗病4年，以繪畫帶出正能量，盼能幫助同路人。

中一開始被欺凌，19歲的曉昕整個中學時期都活於情緒低谷，因而分別患上躁鬱症、思覺失調和焦慮症，寡言內向加上不斷被打擊，她漸漸變得不愛自己。抗病4年，她從家人、醫護人員身上重新感受到何謂關愛，也藉繪畫紓緩積壓的內心情感，漸漸從低谷走出，用畫作連繫一群同路人；從他人身上獲得支持，她也盼能成為他人的依靠，讓每個走在抗病路上的人都不孤單。



因為外形、喜好，曉昕中學期間不斷被取笑。喜歡日本動漫、會Cosplay，那群同學就截圖放上網取笑，不單被排擠和言語欺凌，情況更愈演愈烈。

他們笑我肥、生暗瘡，說我樣衰、肥婆，也會說：『垃圾執垃圾啦』，我覺得好無助和難過。有次去交流團，他們搶我的錢和電話，又笑我禿頭；我有跟父母說，他們一開始不相信，更叫我堅強點，但我覺得堅強不了。

▲ 曉昕曾因學業壓力而想輕生，站在圍欄邊想跳下去。（吳霆俊攝）

討厭自己失去生活動力 確診躁鬱症



欺凌持續數年，曉昕日日上學都要面對那群欺負自己的人。她的心情持續在谷底，也被罵到開始自暴自棄，覺得自己好差。「試過𠝹手，也想死。」被罵肥婆就極端瘦身，一星期完全不進食、只喝水，每日跳舞10多小時，短時間內減了10公斤也覺得不夠。腦裏不斷回想別人批評的說話，或不滿意自己的地方。「當時完全不覺肚餓，好辛苦㗎，但為了減肥嘛，不過減完肥他們都繼續笑我。」

直至中五，有天躺在床上甚麼也不願做，霎時間失去生活動力，只覺得好難過。「不想洗澡、不想喝水，連行街的動力也沒有。即使看笑片，也覺得一點也不好笑。」這種生活狀態維持了1個月，每日都請假不上學，至姑母來探望哭成淚人，曉昕才意識到自己有問題。「那刻我很不好意思，感覺像連累了別人，就扚起心肝跟父母說覺得自己有病，要去看醫生。」

對情緒疾病不太理解的父母相當愕然，求醫後曉昕初步確診抑鬱症，半個月後又突然變得非常暴躁，會不斷說髒話罵身邊人，也由「慳妹」變成亂花錢買衣服和貼紙的人，繼而再確診為躁鬱症。

▲ 堅持創作的其中一個原因，是想陪伴同路人。（吳霆俊攝）

嘗試輕生需入院治療 現思覺失調徵狀

服藥後雖然暫時平靜下來，但副作用如意識模糊、身體疲累等仍不斷出現，情緒也偶爾會大起大落。如重回校園後，回到課室的靠窗座位，她會不斷把玩窗簾繩，想著要吊頸自殺。輕生念頭反覆出現，最終導火綫是中六一次默書成績欠佳，被老師在全班面前責備，更要罰抄50次，心情備受重擊。

我覺得自己好差好無用，於是走到籃球場坐下，寫遺言傳給朋友。我叫他們幫我跟老師說對不起，我做不到罰抄，因為我常常沒記性。謝謝朋友一直支持和陪伴，如果來生有機會再見，希望可以成為朋友。然後我走到圍欄，想跳下去。

同學收到信息後立即向老師求助並報警，也及時在籃球場找到曉昕，她需入院送至精神科病房。「我醒來後，覺得整個環境都好陌生，甚麼人都認不到。」

住1個月後出院，但病情好快又轉差，期間開始有幻覺和幻聽。「一方面是我不肯服藥，另一方面因為思覺失調，我覺得背後好多人都想害我、想殺了我。有把聲音會跟我說：『垃圾執垃圾啦』、『你留喺度都無用，不如你死咗去算啦。』睡不了覺，失眠近1個月。」出院後躲在房內不吃不喝，隔了1個月又再入院。



藉繪畫抒發積壓情感 連結抗病同路人



因為病情反覆、常常入院，曉昕第一年中六要停學。留院時間需做職業治療，包括煮食、做手工和畫畫，曉昕的病情才慢慢穩定下來。她就在那時開始做自己的創作，如寫下「別對抑鬱症患者說的9句話」，用畫作記錄自己的生活，也在社交平台設專頁「hiuyan.s_garden」（曉昕與躁鬱的日常）分享過往被欺凌、情緒病發作的情形等等，將難以啟齒、不懂表達的心聲，放進插畫當中，成為情感寄託。

有空就畫畫、紓緩情緒，畫完當下會覺得舒服點。

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曉昕把躁鬱症化作插畫角色B女，也為患思覺失調時腦內的兩把聲音「阿布」和「阿舞」創作插畫，邊畫邊重新面對那些不快樂的過去，縱使不容易，起初也會因而難過，但她知道勇敢抵抗、分享之後，或可成為其他同路人的依靠，同時間也覺得自己變強了。

之前我不想講被欺凌的經歷，免得回想起都想哭，但後來覺得其實都已過去，不如說出來，自己舒服點，也令同路人覺得並非孤軍作戰。我想用自己的經歷，以生命影響生命。

朋友和老師看到她的畫，都讚很有吸引力，曉昕開始重拾信心。插畫連結到一群病友，可以互吐苦水，即使面對難題無法處理，也可支持大家。「有時他們會找我聊天訴苦、聊抗病日常等等，我會覺得好開心。因為他肯相信我，我又幫到他，讓我知道我並非一個人。記得曾有個女生說她好想死，因為與男友分手，我跟她說，這個世界還好多人愛她，我會陪住她。」

最崩潰時獲醫護支持 感受到他人的愛

住院時除了在畫內面對過去，又透過畫作找到自我價值，外界支援亦是她病情好轉的一大來源。父母開始多關心她，願意聆聽也給予支持，院內一位負責職業治療的護士，也是曉昕的依靠對象。鼓勵她勇敢面對欺凌往事，也讓她感受到無限量的支持和關愛。一有任何情緒，無論正或負面，曉昕都會一五一十向她傾訴，感覺就像另一個媽媽。

她讓我從谷底爬出來，有次我在醫院撼頭埋牆，也是她走過來安慰我。

在最崩潰的時候給予擁抱，時不時為她打氣，請她吃朱古力蛋糕，每個細微的舉動都好窩心，曉昕指如此真誠的關愛，以往很少感受到。

經歷過病情反覆的一年後，曉昕重回校園讀中六，順利考完DSE，現在準備到台灣升學。她說未來想做社工，盼用自己的經歷幫助不同的人。雖然現時幻覺和幻聽仍在，但她找到共存的途徑，會用聽歌、畫畫、跳舞來放鬆，以避免它們出現得太頻密。

▲ 今年年宵，曉昕也有帶同自己的創作去擺攤，認識到不少新朋友。（被訪者提供）

職場校園曾遇歧視 背病人標籤學愛自己



患病初期，身邊人試過叫曉昕「睇開啲」，或覺得她不知足，但面對難以控制的情緒，加上這些說話，使當時的她更覺得無人理解，只剩自己一個對抗病魔。

我們不需要同情心，我想要同理心，一句『我會陪住你』已經足夠。

背負病症生活數年，曉昕坦言仍然覺得辛苦，因撇不掉病人標籤所帶來的壓力，只能盡力面對。試過在課堂上因藥物副作用而手震、抽搐，老師帶她到教員室休息，叫家人送她回家，指她會影響同學。「聽到當下好難過，不停哭，別人好像當正我們怪物般。」在Café做兼職，偶爾因病需要請假，最後又因而被辭退。

縱使社交、職場上面對重重難關，也曾經覺得無人會愛自己，但因着家人、朋友一路上的陪伴，也逐漸增加對情緒疾病的認知，開始多關心、了解她，再加上住院期間醫護人員的各種支援，她慢慢感受到外界原來有這麼多愛。她說作為情緒病患者，最缺乏、最需要的是愛，而即使感受到外界的愛，也要學會自愛，要懂得欣賞自己、愛自己，才能感受到更加多快樂。

現在我有句口頭禪，就是只要人生有希望，我確信明天會更好。

記者：吳霆俊