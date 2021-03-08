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林鄭拒答會否爭取連任　「目前所做無關個人意願」

政治 16:23 2021/03/08

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特首林鄭月娥拒回應會否爭取連任。（程志遠攝）

特首選舉明年舉行，縱然近日負責選舉特首的選舉委員會備受關注，但一些潛在特首人選亦在不同場合被追問會否參選，包括前特首梁振英、財政司司長陳茂波。而今日，特首林鄭月娥出席記者會回應改革選舉制度時，同樣被問到會否爭取連任，以及有無信心在嚴格的選舉改革後參選。

林鄭就謂，「目前所做的無關我個人意願，而是要推動完善相關選舉制度，所以不會就是否連任問題作出回應。」（What I am doing is not about my personal preference, I am doing to improve the electoral system in Hong Kong, so I am not going to give you any reply on that question. ）

不過，她今日在記者會中提及，自己任內曾作出確保香港長期繁榮穩定、維護維護「一國兩制」實踐的措施，包括實施港區國安法，及完善選舉制度，確保「愛國者治港」，對此感到頗滿意。

事實上，林鄭不只一次被問到會否爭取連任，去年她接受美國財經頻道CNBC訪問時亦被問及該問題，她同樣拒絕回答，但就話，「只想安慰自己，很多時候女性被安排做最困難的工作，而我剛好是其中之一。」此言更引來新民黨主席葉劉淑儀回應指，「作為特首，不應講晦氣說話。」

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撰文 : 傅流螢

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