林鄭拒答會否爭取連任　「目前所做無關個人意願」

▲ 特首林鄭月娥拒回應會否爭取連任。(程志遠攝)

特首選舉明年舉行,縱然近日負責選舉特首的選舉委員會備受關注,但一些潛在特首人選亦在不同場合被追問會否參選,包括前特首梁振英、財政司司長陳茂波。而今日,特首林鄭月娥出席記者會回應改革選舉制度時,同樣被問到會否爭取連任,以及有無信心在嚴格的選舉改革後參選。

林鄭就謂,「目前所做的無關我個人意願,而是要推動完善相關選舉制度,所以不會就是否連任問題作出回應。」(What I am doing is not about my personal preference, I am doing to improve the electoral system in Hong Kong, so I am not going to give you any reply on that question. )

不過,她今日在記者會中提及,自己任內曾作出確保香港長期繁榮穩定、維護維護「一國兩制」實踐的措施,包括實施港區國安法,及完善選舉制度,確保「愛國者治港」,對此感到頗滿意。

事實上,林鄭不只一次被問到會否爭取連任,去年她接受美國財經頻道CNBC訪問時亦被問及該問題,她同樣拒絕回答,但就話,「只想安慰自己,很多時候女性被安排做最困難的工作,而我剛好是其中之一。」此言更引來新民黨主席葉劉淑儀回應指,「作為特首,不應講晦氣說話。」

