【婆媳糾紛】奶奶不敲門入房連環拒絕新抱送禮　陳松伶婆媳不和升級︰我好氣餒

▲ 陳松伶與奶奶在節目《婆婆和媽媽2》中，不和程度升級。

50歲陳松伶與年輕8歲的內地演員張鐸於2011年結婚，最近兩夫妻連同奶奶邢玉珍參加內地綜藝節目《婆婆和媽媽2》，節目中松松一直被奶奶當作隱形人，在最新一集奶奶的行為變本加厲，趁兒媳未瞓醒擅自闖入房間；三人去購物時，奶奶又不斷拒絕新抱好意，令松松感到好氣餒。

在節目中奶奶總是無視松松，只關心兒子張鐸，可見兩人的婆媳關係不佳。在最近一集中，松松為了保留與老公一點私隱，與奶奶約定，有貼紙的地方，奶奶都不得進入。

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奶奶一早起床無所事事幫手執屋，當時松松和張鐸仍熟睡中，但奶奶竟無視規定將貼紙撕下，沒有敲門便入房收拾衣帽間，執拾完畢後才將貼紙貼上，當沒事發生一樣，奶奶說︰

我今天又破例了，這個習慣總也不改，愛怎麼樣怎麼樣，反正是我兒子的！

奶奶在吃早餐時向兒媳坦白認罪，兩人雖感到驚嚇，但最終沒有責怪她，明白她是出於好意。

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奶奶嫌三嫌四拒絕新抱送禮

其後三人去商場Shopping，期間松松想盡一點孝心買東西送給奶奶。當奶奶看中一件長外套時，松松即說買下來，卻遭奶奶拒絕兼嫌三嫌四，之後不論唇膏、香水及手袋，當松松提議購買，也一一遭奶奶拒絕，但松松知道奶奶喜歡，故最後堅持購買強行塞到奶奶手中。

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松松被連番拒絕好無癮，老公張鐸感覺到不妥，向媽媽表達不滿，揚言不買就回家，「我肯定不高興。」見到兒子出聲，她的態度才作180度轉變，表示兒子開心她就開心，最後回到首間店舖購買看中的長外套。

松松姐姐︰為甚麼整天都被拒絕？

不過，奶奶仍覺得受了委屈，藉詞去洗手間玩失蹤。松松不斷致電奶奶無人聽，最後張鐸在書店門口找到她。此時，松松終忍無可忍向奶奶對質：

每次要給媽媽買東西或者要給她做一點好的東西，我只是想表示一點心意，但我不知道為甚麼整天都要被拒絕……我覺得好氣餒，都是不領情的。

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張鐸高EQ化解婆媳問題

奶奶否認自己非不領情，只是新抱的表達方式較含蓄。張鐸站出來護妻，指松松也可像他一樣發脾氣，但她沒有，「你想接受那種脾氣嗎？親戚在朋友在，他們看到你媳婦跟你這麼說話，你覺得這是一個很好的情況嗎？」網民紛紛大讚張鐸是神隊友好老公、EQ高，是專業的調解員。

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責任編輯︰林綺玲