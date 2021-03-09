【急救睡眠不足】長期捱夜壓力大難眠易致肝鬱　中醫：按穴+茶療急救精神恍惚

▲ 常捱夜壓力大，工作時難以集中，常常心神恍惚，中醫師有急救方法。

打工仔易緊張，工時長、常OT又晚睡，久而久之更有機會釀成失眠，成為身體、精神變差的一大成因。工作時難以集中，常常心神恍惚，這些問題除了要從生活作息開始調理外，有需要時其實可做簡單穴位按摩「急救」，以改善身心狀況。

長時間大壓力致肝鬱 面黃無精神又頭痛

龐大工作量或致平日經常精神緊張，長時間被壓力困擾的話，就會容易導致肝鬱。註冊中醫師陳綺琪指出，肝鬱易犯脾胃，而脾胃屬後天之本，即生化氣血的來源，故若受影響致氣血不足的話，就好容易誘發一連串身體問題，如口臭口乾、胃酸倒流、大便稀爛、臉色萎黃和易累等等。

脾主四肢、主肌肉，脾虛者易周身都累，睡極都不夠、無精神，全身乏力，覺得沉重，個人頹晒。

▲ 龐大工作量或致平日經常精神緊張，長時間被壓力困擾的話，就會容易導致肝鬱。（iStock圖片）

在中醫學說中，心肝脾肺腎可對應五行概念，相生相剋。肝主氣機疏洩，若情緒緊張、壓力大，亦會導致體內的氣血運行不佳，因而導致氣滯。氣滯即氣機流動得差，因「不通則痛」，繼而會引起各種痛症，如時下常見的偏頭痛。

入睡時間選得準才健康 睡得久不代表對身體好

除了工作壓力致緊張外，在工時長、常加班的模式下，晚睡又會產生其他問題。

中醫常常叫人晚上11時就要睡覺，因晚上11時至凌晨3時這段時間為肝膽經當令，要開始養好陽氣。當完全睡着時，夜晚肝藏血的功能就能運作，因為即使脾胃能生化氣血，都要靠肝去封藏住，否則同樣會流失。

心藏神，人的神志活動都與心臟有關，心血虛的話整個人的神志容易恍惚，難以集中、專注力低，也較健忘。「晚睡令翌日工作表現變差，被老闆罵或不滿自己，又因而變得焦慮緊張，難以入睡。這些因素可互為因果，屬連帶關係。」猶如惡性循環，不斷發生。

▲ 除了工作壓力致緊張外，在工時長、常加班的模式下，晚睡又會產生其他問題。（iStock圖片）

有些人持「補眠」概念，認為縱使凌晨四、五點才睡，翌日睡得晚一點就能補回來，對身體沒影響。陳醫師指此說法並不正確，因雖然睡眠時間長能勉強支撑住一日的身體活動，但精神恍惚、手腳乏力或痛症等問題仍會堆疊，甚至愈來愈嚴重。

長期捱夜，非於11時至3時此時段入睡，即使睡得久，肝藏血的功能亦會受影響，變成肝血虛。除精神狀況，也可觀察到其他臨床徵狀。

即使睡了12小時，起床時仍覺得頭重重、頭痛，好難補得返，睡得多不代表睡眠質素好。捱夜捱得多會掉髮、易失眠，也會因有虛火，易長飛滋、牙肉腫痛和喉嚨痛，身體變弱，易病易感冒。

5大穴位增集中力 按穴調神志減恍惚健忘

生活、作息習慣調理需時，若打工仔上班時精神恍惚難專注，又昏昏欲睡，陳醫師指可以做些穴位按摩「急救」，醒醒神，逃離虛浮狀態。每日起床後、工作時、入睡前都可按5至10分鐘，用指腹揉按，或用手指關節按壓都可，以刺激穴位。對難以集中、健忘、失眠等人士有幫助，太沖穴更有助疏肝解鬱。

1. 百會穴：兩耳尖往頭頂連成一線，再從鼻樑往上連綫到後腦，兩線交叉點處。

2. 四神聰穴：位於百會穴前後左右各距1吋處，共4穴。

3. 神庭穴：前額髮際綫，正中直上量約半吋。

4. 本神穴：神庭穴左右兩旁約3吋處，共2穴。

5. 太沖穴：在腳拇趾、次趾夾縫正下方，約兩指距離。

陳醫師續解釋：「頭屬諸陽之匯，6條陽經都會經過頭部，故做頭部穴位按摩，或梳一梳頭，使頭部經氣行的暢通，都有助醒神。但穴位按摩非只得醒神作用，此屬一個雙向調節的機制，有助調節神志活動，應要精神時就提升陽氣、醒醒神減恍惚，應要入睡時就安神，有助封藏、入陰。」常感頭痛者，亦可按後頸風池穴，紓緩肌肉繃緊。

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若失眠持續，難以入睡但而不知成因，建議盡早求醫，辨清體質和致病源、對症下藥。一般而言中醫可循針灸紓緩病徵，加強調和神志的功效，亦可配合中藥治療。

茶飲食療有助提神 濃茶咖啡可免則免

除做穴位按摩，陳醫師亦建議以下兩款食療改善精神。可因應個人體質選用，有需要時可向中醫查詢。

＊薑茶：可加少許紅糖，適合沒熱氣徵狀者，有助陽氣升發，改善精神，建議在中午前飲用。分量可按個人體質調校，喝完應感覺身體和暖舒適。有陰虛徵狀如牙肉腫痛、眼現紅筋多分泌物者宜避免，因薑有發散之效，或加劇內熱情況。

▲ 薑茶有助陽氣升發，改善精神。（iStock圖片）

＊太子參石斛焗水：太子參、西洋參都可，約12至15克，可加相若分量的石斛，加水焗30分鐘左右，補氣亦可清虛熱。若常捱夜覺得眼睛乾澀，另可加些沙苑子。

陳醫師提醒大眾，雖然濃茶、咖啡可以提神，但咖啡因會導致骨質密度流失得快，而奶亦較為黏膩，或刺激到腸胃致肚瀉，大便難以成形、清濁不分，加劇脾胃負擔。

記者：吳霆俊