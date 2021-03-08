【虐殺女童】胞兄稱曾遭生父繼母虐打過百次　曾連續15天沒有吃飯喝水

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今於高等法院（8日）續審。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今於高等法院（8日）續審，庭上播放女童的8歲小兄長的錄影會面紀錄。小兄長於會面中憶述自兩、三歲起便遭父親虐打，父親和繼母分別曾虐打他過百次。小兄長又形容自己遭虐打，是因為「自己抵死，自己攞嚟，自己做嘅嘢自己承受返」。小兄長又指事發前他曾連續15天沒有吃飯喝水，繼母只曾給予他一杯牛奶，「瞓覺嗰陣時發夢自己食咗嘢所以唔肚餓」。

現年已11歲的小兄長X今出庭作供，庭上播放他於3年前與警方會面時的錄影片段。X於會面中供稱，他自兩、三歲起便遭父親虐打，父親會以藤條打他的手腳，又以剪刀刺向他的心口。X指出他被虐打，是因為「自己抵死，自己攞嚟，自己做嘅嘢自己承受返」，例如他會說謊或者欺負妹妹。X指出除父親外，繼母亦會打他，「爸爸打到好攰，就到媽媽打。」

X指出繼母會用拖鞋底打他的面部，他會痛得忍不住哭泣，妹妹則會被她打至跌倒。X指出當他不聽話的時候，繼外婆亦會用藤條打他的腳跟。X指出父親多年來曾打過他逾100次，繼母亦曾打過他逾100次，但父親次數較多，而繼外婆則曾打他4次。

X又供稱因為父母不想他的傷勢被老師見到，因此經常為他向學校請假，「淨係話想返學就做得乖啲，唔乖就無得返」。

X又指出晚飯時間「乖就一齊食，曳就分開食」，所謂的曳就是面壁思過時沒有站直。X更憶述他自從2017年12月21日放聖誕假開始，直至2018年1月4日共15天內，均沒有吃飯喝水，「連方包都無，媽咪有俾咗一杯奶我飲嘅」。被問及有否覺得不適，X回應指「無唔舒服，我頂住唔出聲，瞓覺嗰陣時發夢自己食咗嘢所以唔肚餓」。被問及繼外婆有否給他食物，X表示「婆婆唔理我㗎⋯⋯」。

X又指事發前一晚，除了妹妹外，他亦有跟父親玩「飛高高」4下，但繼母表示只是想讓他感受一下，並不是要嚇他。雖然父親跟他玩「飛高高」時並沒有碰到天花板，但因為太恐怖，因此他亦有哭泣，但父親卻表現高興，「佢話想同我搵返啲童年回憶」。案件明（9日）天續審。

涉案父親（29歲）及繼母（30歲）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

記者：楊詠渝