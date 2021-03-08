【新工作模式】西班牙推4天工作模式　成全球首個官方試行國家

▲ 西班牙政府將一改傳統，即將試行一周工作4天的最新型態，盼藉此讓數百萬人能在新冠肺炎疫情期間維持就業。

5天工作的制度是目前全球通行的標準，也是最為常見的生活方式。惟西班牙政府將一改傳統，即將試行一周工作4天的最新型態，盼藉此讓數百萬人能在新冠肺炎疫情期間維持就業。據了解，參與企業不得因此降低員工薪資，但可獲得補助，成為全球第一個官方測試4天工作模式的國家。

西班牙政府在今年1月底，同意未來三年試行每周工作32小時的計畫，參與企業不得因此降低員工薪資，另投入5,000萬歐元（約4.6億港元）補貼參與這項計畫的企業。

負責此計畫的西班牙左派小黨Mas Pais領導人Inigo Errejon指出：「在一百年前，一天工作8小時是不切實際的概念，現時不也做到了！」他又強調，一周工作4天的政策不但可提高生產力，並且改善員工的身心健康。專家認為，倘若執行順利，未來4天工作的趨勢將浮現，也反映人們對工作與生活的態度已經在轉變。

4天工作周其實並非破天荒之創舉，不少私人企業已開始進行中，只是是次是由西班牙政府官方推行。如愛爾蘭人力資源公司ICE推行四天工作周後，發現員工工作習慣顯著改變，減少休息並在工作期間使用社交媒體；微軟日本分公司亦開始實行4天工作周，並發現員工之生產力提升近40%，員工不再需要被迫出席無意義會議，令該政策深受年輕人歡迎。英國亨利商學院一項調查發現，77%員工稱四天工作周令其生活質素大幅提升。

事實上，有些國家也將4天工作列為評估選項。如日本執政的自民黨成員豬口邦子（Kuniko Inoguchi）曾向日本國會提出的每周工作四天的提案，但據説，該提案的規劃會導致薪資減少，引起當地打工仔不滿。

責任編輯：曾曉汶