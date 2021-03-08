【露體狂】傅嘉莉旺角花墟遇變態佬露械　Kelly：畫面係我腦海揮之不去

▲ 傅嘉莉不幸遇變態佬露械。

曾參演《特技人》、《反黑路人甲》等TVB劇的藝人傅嘉莉（Kelly），日前在旺角花墟遇露體狂露械，傅嘉莉當場被嚇呆。可是事後，畫面深印在她的腦中成為陰影，Kelly更自責當時放走露體狂。

傅嘉莉在個人社交平台寫道，當天她本來約了朋友在旺角花墟某店見面：「我一落車便望着電話上的地址搵門牌，街上人來人往，我一邊睇手機一邊搵方向，我忽然向下望電話之際，我望到一個男士的下體。」

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傅嘉莉花容失色

Kelly續指：「當刻我也質問自己，怎麼可能，但當我再望他是有著衫同褲，原來只是褲冇拉鏈就這樣放了出來，我當刻停咗腳步，完全呆定了。」

被嚇呆的她回過神來，確定自己沒有眼花看錯，可是一時間卻不知所措：「我真的冇睇錯，他的確在公眾地方露械，但我不知道應該要點做，應該大嗌，應該同其他人講，應該上前同這位男士講你唔可以咁做，定係佢只係唔記得拉返條拉鍊。」

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傅嘉莉續稱：「我就咁呆企了幾十秒，這刻望周圍的人，冇人察覺到他的行為，我就這樣俾佢離開左（咗）。」

之後她與朋友會合，向對方提出此事，可是其他人的反應不是太大，可是傅嘉莉卻留下陰影：「這畫面係我腦海揮之不去，我喺度質問自己點解當佢唔舉報佢，如果其他小朋友睇到呢個畫面，會唔會令到他們有童年陰影，畢竟花墟也是一家大細也會去的地方，如果再又下一次咁嘅事情，我應該點做。」

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帖文發出後，網民紛紛留言安慰傅嘉莉，有人提議當時可以大嗌非禮，有人提出應找身邊的男士助忙，亦有指Kelly當場不要即時作出反應然後去報警求助。

同場加映：蔡思貝