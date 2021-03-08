  • 20°C
香港時間 : 2021308日 (週一) 18:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【選舉制度】譚耀宗不同意民主倒倒　中央仍有誠意讓香港走向普選

政治 17:09 2021/03/08

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

全國人大常委譚耀宗今（8日）表示，過去中央對特區很多事情都好包容。（經濟日報資料圖片）

人大正審議完善特區選舉制度的決定草案，料民主成分大幅被壓縮。全國人大常委譚耀宗今（8日）表示，過去中央對特區很多事情都好包容，但發現香港被利用後，便有需要增加「安全系數」，確保「一國兩制」可以走下去，強調特區政治體制屬中央事權。他指，全國人大會議今日進入分組討論，會討論有關「完善特區選舉制度的決定草案」，他認為決定內容未必在今天公布，預料本周四表決，落實修改《基本法》附件一、二內容。

譚耀宗今在電台節目上稱，國務院副總理韓正昨日會見港區人大代表，提到中央出手改變選舉制度，是鑑於2014年佔中事件、2016年的旺角暴亂，以及2019年的修例風波，令中央發現很大問題，顯示「一國兩制」備受衝擊，中央認為，這些事件都是在外國勢力影響下發生，指顛覆與反顛覆的鬥爭，已提升至奪取政權問題，若果不加以完善選舉制度，可能會再發生類似修例風波的事件，反對派佔據立法會多數議席，癱瘓政府、挑戰中央。

對於有聲音指，修改本港選舉制度是民主倒退，譚耀宗表示不同意，指中央仍有誠意讓香港最終走向普選，所以今次只涉及修改兩項《基本法》附件，未有修改《基本法》第45條和68條。

譚耀宗又指，「一國兩制」模式是前無古人，需因應實質情況調整，而加大選舉委員會規模，是希望有更多各界人士參與，讓制度健康正常運作，加強「愛國者治港」。他認為，過去中央對特區很多事情都好包容，但發現香港被利用後，便有需要增加「安全系數」，確保「一國兩制」可以走下去，強調特區政治體制屬中央事權。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰尹櫻霖

相關文章

【選舉制度】林大輝引述韓正：國家不容反中亂港分子破壞香港
18:24 2021/03/07
【選舉制度】林大輝引述韓正：國家不容反中亂港分子破壞香港
【選舉制度】政府將安排未來一年多場選舉　林鄭月娥：先舉行選委會選舉再立法會換屆選舉
今日 12:33
【選舉制度】政府將安排未來一年多場選舉　林鄭月娥：先舉行選委會選舉再立法會換屆選舉
林鄭拒答會否爭取連任　「目前所做無關個人意願」
今日 16:23
林鄭拒答會否爭取連任　「目前所做無關個人意願」
政治 特首選舉 立法會 立法會選舉 譚耀宗

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶