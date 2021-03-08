【選舉制度】譚耀宗不同意民主倒退　中央仍有誠意讓香港走向普選

▲ 全國人大常委譚耀宗今（8日）表示，過去中央對特區很多事情都好包容。（經濟日報資料圖片）

人大正審議完善特區選舉制度的決定草案，料民主成分大幅被壓縮。全國人大常委譚耀宗今（8日）表示，過去中央對特區很多事情都好包容，但發現香港被利用後，便有需要增加「安全系數」，確保「一國兩制」可以走下去，強調特區政治體制屬中央事權。他指，全國人大會議今日進入分組討論，會討論有關「完善特區選舉制度的決定草案」，他認為決定內容未必在今天公布，預料本周四表決，落實修改《基本法》附件一、二內容。

譚耀宗今在電台節目上稱，國務院副總理韓正昨日會見港區人大代表，提到中央出手改變選舉制度，是鑑於2014年佔中事件、2016年的旺角暴亂，以及2019年的修例風波，令中央發現很大問題，顯示「一國兩制」備受衝擊，中央認為，這些事件都是在外國勢力影響下發生，指顛覆與反顛覆的鬥爭，已提升至奪取政權問題，若果不加以完善選舉制度，可能會再發生類似修例風波的事件，反對派佔據立法會多數議席，癱瘓政府、挑戰中央。

對於有聲音指，修改本港選舉制度是民主倒退，譚耀宗表示不同意，指中央仍有誠意讓香港最終走向普選，所以今次只涉及修改兩項《基本法》附件，未有修改《基本法》第45條和68條。

譚耀宗又指，「一國兩制」模式是前無古人，需因應實質情況調整，而加大選舉委員會規模，是希望有更多各界人士參與，讓制度健康正常運作，加強「愛國者治港」。他認為，過去中央對特區很多事情都好包容，但發現香港被利用後，便有需要增加「安全系數」，確保「一國兩制」可以走下去，強調特區政治體制屬中央事權。

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責任編輯︰尹櫻霖