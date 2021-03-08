3個項目獲批策略性公共政策研究資助　共涉920萬元　

▲ 3個項目獲創新辦批策略性公共政策研究資助，共涉920萬元。（經濟日報資料圖片）

創新辦今日(8日)公布，有3個研究計劃獲批2020至21年度策略性公共政策研究資助計劃撥款申請，撥款總額約920萬元；當中包括科大商學院院長譚嘉因領導的團隊，就「調研金融、保險和監管科技人力狀況以保持香港全球領先的金融中心地位」展開為期3年的研究，獲撥458.9萬元資助。

其餘2個獲撥資助的項目涉及城大聯同中大等團隊，就兒童、青年及家庭發展，展開為期3年的「香港青年創業生命週期之政策研究」，以及理大聯同港大就過渡性房屋，展開同為3年的「有效推進香港過渡性房屋供應研究」，分別獲約150.4萬元及近315.2萬元的資助

當局指，本年度共接獲45份申請，計劃旨在支持年期較長而又符合策略議題的公共政策研究，並藉此建立相關機構的研究能力及推動院校或智庫就策略議題的協作，20/21年度策略議題包括粵港澳大灣區發展、「一帶一路」建設、渡性房屋、人口老化及醫療系統創新等；通常於每年第二季接受申請一次，審批準則為申請的研究質素及與香港公共政策發展的策略關聯性。

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責任編輯：陳正怡