陳浩濂與逾百名港大生分享在投行及財庫局工作經歷

▲ 陳浩濂透過網上和港大經管學院學生交流。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂今日在網上，和香港大學經管學院逾百名學生分享自己在投資銀行和財庫局工作的經歷。他稱，有同學表示有興趣投考與金融相關的政府職位，自己也介紹了不同相關政府部門、監管機構和公營機構的工作機會。

陳浩濂稱，十分欣喜見到他們有志以其金融知識投身公共服務，認為不同崗位的最終目的，是維持和提升香港金融市場質素及競爭力，推動香港金融業發展，「這些也是我每天工作的動力。」

另外，有學生關注政府如何支持學生和畢業生加入金融業，陳浩濂則介紹了不同計劃，包括已運作5年的「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」、今年1月推出的「大灣區青年就業計劃」，及即將為「金融服務業創職位計劃」（FIRST）加碼資助加推200個專為2019 - 21年大學畢業生而設的新職位。

交流過程中，還談及相關作為國際金融中心的定位及未來的發展方向，陳浩濂指，學生對金融科技、可持續金融和理財通等帶來的際遇十分關心。

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責任編輯：林曉君