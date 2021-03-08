【活得健康啲】德國研究百潔布含菌量與人體糞便相約　專家：勿用百潔布清洗蔬果及奶類製品【附清潔方法】

▲ 平時用來清洗碗碟的百潔布竟然含有大量細菌？

平時用來清洗碗碟的百潔布暗藏邋遢，應該如何使用及如何清洗，才可令百潔布更耐用及用得安全？

細菌量是全球人口7倍

德國一份研究指出，原來家居百潔布的含菌量竟與人體糞便相約，研究團隊甚至把百潔布稱為「家中最大的細菌集中營」。

研究由德國富特旺根大學（Furtwangen University）的研究團隊過去於《科學報告》（Scientific Reports）發表。研究人員從一般家庭搜集了14塊家用百潔布進行分析檢驗，發現當中竟含有362種細菌，其中包括沙門氏菌、大腸桿菌等常見致命細菌。

此外，研究亦發現百潔布的每平方厘米都含有450億個細菌，數量驚人，含菌量與人體糞便相約，百潔布中的細菌量更是全球人口的7至8倍。

據研究人員指，潮濕溫熱的環境是細菌的溫床，而百潔布吸收了碗碟的污垢及殘渣後，為細菌提供充足的養分生長，讓百潔布成為「家中最大的細菌集中營」。

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百潔布需每周更換

有人或用微波爐加熱、用沸水煮或者以洗潔精清潔等方法去為百潔布消毒，可是研究人員發現這這方法並無作用。百潔布的含菌量依然沒太大變化，有時甚至促進了部份細菌的生長。因此，研究建議每周需要更換一次百潔布。

勿用百潔布清洗蔬果及奶類製品

挪威微生物學家Langsrud博士亦指，如發現百潔布本身已傳出臭味，就必須要丟棄，更不要以百潔布清洗蔬果及奶類製品。

按3類型分開使用百潔布

同一塊百潔布不應同時清洗多個地方，最好按3類型分開使用百潔布，分別為無油餐具專用、油膩餐具專用及爐具清潔專用。

清洗後需晾乾

廚房潮濕的環境會令百潔布容易滋生細菌，因此百潔布在每次清洗完畢後，應放在乾燥及通爽的地方晾乾。

如果想節儉一點，不妨試試把百潔布剪開一半，每周更換半片。

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責任編輯：王芷瑩