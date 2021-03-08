【星二代】康子妮長子林寶星味濃隨時入行　林曉峰認曾向林建岳推薦兩子

▲ 林曉峰讓兒子自己決定未來道路。

林曉峰和康子妮結婚17年，雖然去年結束18年婚姻，但二人對兩個兒子林寶和林熙依然十分愛護，大仔林寶現已17歲，且愈大愈靚仔，6呎1吋高的他，比父母更高，早前林寶獲邀拍攝廣告，已被外間看好有條件入行。

▲ 林曉峰出席電影宣傳活動。（東星圖片）

【星二代】康子妮鼓勵力求進步林曉峰陪練波 17歲大仔入體院集訓5年成羽毛球精英

支持大仔林寶入行

林曉峰今日（3月8日）出席電影《邊緣行者》開鏡儀式，被問到林寶是否入行，阿Lo明言兒子早前已為朋友的時裝品牌客串做模兒兒，為廣告拍攝硬照，他更笑言：「我驚（工作場地）姐姐會搞他，但姐姐們好照顧他。」

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阿Lo並指兒子有自己看法：「我不是講他想不想入行，而是入行後有否工作？他都看得好清楚，想等一等，現在有書讀，想先讀好書。」

阿Lo並打趣，若林寶入行，首選考慮簽兒子的姑媽林珊珊公司，而他最期望是姑媽的大老闆林建岳會力捧林寶。阿Lo又笑言曾帶兩子向林生引薦，並稱：「不過我經常帶自己見林生，因為我要搵錢照顧頭家。」

▲ （取自IG）

兩兄弟都有運動天份

高大有型的林寶，從其IG相片可見，留有一頭不羈卷髮，甚為上鏡。熱愛運動的林寶，又會跟爸爸林曉峰做Gym ，因此身型亦十分健碩。

康子妮曾表示對兒子入行持開放和支持的態度，她說：「如果佢想入，我會畀㗎，其實今時今日都冇話畀唔畀，佢如果想我會協助佢，有人搵佢拍嘢，我都會幫佢安排，主要都係睇佢自己。」

兩子讀幼稚園時，被阿Lo和Lily安排從執波、掉波學起；後來教練覺得他們有潛質，開始安排上堂，兩三年間進步神速。

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在學校推薦下，兩子加入體育學院的羽毛球精英培訓計劃，亦在體院潛質運動員獎學金計劃名單之中，將來有機會選拔入港隊出戰世界賽，成為新一代「超級丹」。

林寶從小一開始打羽毛球，在體院訓練已超過5年，Lily認為這是一個難得的磨練過程，否則長大後當遇上挫折就好易放棄。Lily常教兒子不要安於現狀，相信自己有進步空間，就像她對音樂永不放棄的態度，就是最好的身教。

林寶亦遺傳父母的藝術細胞，兩兄弟放假會在教會夾Band，分別當主音及彈結他。

同場加映：黎彼得訪問