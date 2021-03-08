【BioNTech疫苗】新增12間接種中心3月16日起開放　5間設於私家醫院內【內附完整名單】

▲ 政府下周二（16日）起會開放多12間疫苗接種中心，供市民注射BioNTech（復必泰）疫苗。（經濟日報資料圖片）

港府今日（8日）公布，擴大7個新冠疫苗的優先接種群組，包括食肆員工﹑美容院員工﹑公共交通從業員等（群組名單詳情即看：【下一頁】），下周二（16日）起亦會開放多12間疫苗接種中心，供市民注射BioNTech（復必泰）疫苗，有關人士明日（9日）上午9時起可到網上預約系統預約或到私家醫生診所接種，名額約14萬個。

新增12間「復必泰」接種中心（3月16日起提供接種服務）：

養和東區醫療中心（東區）

養和醫院（灣仔區）

港怡醫院（南區）

聖保祿醫院（灣仔區）

香港中文大學醫院（沙田區）

鴨脷洲體育館（南區）

彩虹道羽毛球中心（黃大仙）

界限街體育館（一號及二號）（油尖旺區）

大埔墟體育館（大埔區）

東涌社區會堂（離島區）

香港國際機場（離島區）

荃景圍體育館（荃灣區）

公務員事務局局長聶德權表示，政府一共規劃了29個社區疫苗接種中心，現時8間用來接種科興疫苗，7間由醫院管理局營運的「復必泰」接種中心會在周三（10日）開始運作，另外12間「復必泰」接種中心會下周二起投入服務，而伊利沙伯體育館和何文田體育館分別因為裝修工程和舉辦賽事需要稍後才能運作。

7間由醫院管理局營運的「復必泰」接種中心（3月10日起運作）：

中山紀念公園體育館

西灣河體育館

觀塘曉光街體育館

教育局九龍塘教育服務中心

荔枝角公園體育館

上水龍琛路體育館

元朗體育館

8間接種科興疫苗的中心：

九龍灣體育館（九龍灣啟樂街15號）

天暉路體育館（天水圍天瑞路63號）

香港中央圖書館 （展覽館）（銅鑼灣高士威道66號）

官涌體育館（佐敦寶靈街17號官涌市政大廈5至7樓）

源禾路體育館（沙田源禾路8號）

友愛體育館（屯門興安里3號）

林士德體育館（葵涌興芳路176號）

將軍澳體育館（將軍澳運隆路9號）

參與疫苗資助計劃下的新冠疫苗接種計劃的私家醫生或診所名單：按此瀏覽。

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記者：陳曉瑩