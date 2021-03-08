【性侵判囚】涉飲品混迷姦水性侵女網友兼盜竊　24歲男認10罪囚逾9年

▲ 24歲男涉性侵女網友及盜竊，今於高等法院承認10項罪名，判監逾9年。(經濟日報資料圖片)

24歲男子於網上平台認識女網友後，相約到酒店會面，於飲品加入迷姦水施暴及偷去財物。涉案男子被捕提堂後獲保釋，期間重施故技，相約菲律賓籍男遊客於酒店見面，待他喝下加料威士忌後，乘對方洗澡時偷去財物。涉案男子其後再被捕，警方於其手機及電腦發現穿內衣女子照片及片段，涉案男子才自爆為與1名舊同學有親密接觸，於其住所多次在飲品中加入迷姦水，待其不省人事時撫摸其身體。涉案男子今(8日)於高等法院承認強姦等共10項罪名，被判監9年10個月，法官斥其行為嚴重違反誠信。

被告蘇梓俊(現年24歲)，曾任職侍應及遊戲中心客戶服務員，今承認1項強姦、兩項盜竊、1項施用藥物以獲得或便利作非法的性行為罪，1項藏毒、3項為了犯可公訴的罪行而使用使人神志不清或軟弱無力的藥物及兩項非禮罪。

代表律師求情時指，被告即將踏入25歲，已完成毅進課程，被告過往熱心義工活動，單於2017年已完成200小時義工活動，對事件深感後悔，望法庭基於其年輕及過往沒有刑事記錄而盡量輕判。

法官判刑時指，不能忽視本案極之嚴重，被告持續向他人施用藥物，以達至其邪惡目的，計劃周詳，所施用物質或對受害人造成傷害，被告對社會或有一定危害性，法庭須判以阻嚇性刑罰，以反映公眾對這類案件之厭惡性。

法官指案中涉及多項加刑因素，包括事主X遭性侵，又被拍下只穿內衣的照片及被偷去財物，事主事後感到抑鬱及沒有安全感，仍然不斷憶記有關事件，患有創傷後遺症，須接受心理治療。

法官又指事主Y為被告舊同學，被告嚴重違反誠信，甚至在事主家中犯案，令Y感到在家亦感到不安全，若從電視看到關於非禮話題時，會感到焦慮、心悸及手震等。法官考慮到案情及有關加刑因素後，判被告就10項控罪共入獄10年，就其參與義工工作，減刑至9年10個月。

案情指，23歲X於2019年初透過交友程式認識被告，應約於酒店見。X喝過咖啡後不省人事，翌日早上發現下身赤裸，其手機等財物不翼而飛，損失共6,286元。警方接報後到場調查，X經檢驗後被發現體內含有迷姦水成分氟硝西泮(flunitrazepam)及唑吡坦(zolpidem)。

同年1月17日被告被捕，警誡下，他承認從網上買入迷姦水，並於咖啡中加入後予X飲用，於X不省人事時施暴，並以手機拍下其穿內衣照及身分證。被告其後被控，提堂後獲准保釋。

被告同月再度被捕，涉及26歲菲律賓男遊客A，於2018年平安夜透過手機應用程式認識被告，並應約到酒店見面，事主喝下威士忌後感到頭暈，遂立即淋浴令自己清醒，期間事主發現被告離開房間，失去總值逾5.7萬元外幣。警方透過閉路電視片段，經調查後拘捕被告。

警方於被告住所搜出少量迷姦水及毒品，被告警誡下承認事件，並自爆早於2017初，多次於一名舊同學Y家中的飲品加入涉案迷姦水，因他希望與對方有親密接觸，遂待對方不省人事後，會撫摸對方胸部，有時長達1小時，待Y家人返家前離開單位。

專家指涉案氟硝西泮具鎮靜催眠劑，若未經處方使用，嚴重者或對中樞神經系統造成傷害，會引致昏迷，混入酒精使用或會導致死亡。唑吡坦副作用則包括導致抑鬱，嚴重者致產生自殺念頭。

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記者：林育慧