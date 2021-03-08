【創價幼稚園】「舊生日」改網上直播逾800人參與 全因老師用愛心種的下因

▲ 創價舊生日吸引逾800人參與。

農曆新年剛剛過去，近幾年我都期待參與一間學校的「舊生日」，呢間學校舊生日有何特別？今年因疫情，不能舉行面對面的活動，改為網上進行，互動的畫面有過百人參加，觀看直播的也有800多人，而這是一間就快30周年的幼稚園，相信做到這樣規模，在香港都算數一數二。

與其說是舊生活動，其實更似一場舊生的表演節目，先是在學校天台，現場樂隊表演，音響、航拍都是相當專業，照我估計單是網上直播的費用，都超過6位數，再加上租用器材等等。我一邊看直播一邊在想，為何這間幼稚園的凝聚力這麼強，不單是參與人數，而是舊生、家長的投入程度，仔細想想20多年前讀幼稚園，至今仍然有聯繫已相當不錯，這間幼稚園舊生更要回校組織、排練、表演，實在不簡單。

舊生日之中，有不同年份的舊生，遠至第一屆，現身處世界各地不同地方，有的是明星、有的正在讀大學、有的從事怎樣的工作，大家透過視象互訴近況。我最深刻的一句是「我們這間幼稚園很奇怪，只要講哪一屆、哪個名，就多數講得出現況如何。」

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其中一段舊生分享是幾位幼稚園老師，而他們又是舊生，講20多年前發生的事，幼稚園的一棵雞蛋花樹，當年怎樣的學習活動，幼稚園的某個角落，而現在成為老師教導自己的師弟妹，聽到都感動到有點毛管戙。

這間就是九龍塘的創價幼稚園，雖然我身為舊生家長，但都難以想像每年都有文憑試畢業生回幼稚園探望及多謝老師，而漸漸我明白幼稚園老師怎樣疼錫小朋友，小朋友長大後即使多年以後仍會對幼稚園老師感恩，甚至好似那幾位舊生老師般回饋母校，全因為老師用愛心種下因，維繫了今天舊生愛母校的果。

香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚上10點新聞後播出

文章獲八爪魚爸爸授權轉載。