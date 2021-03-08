紫荊黨爭取參選本港各級議會　主席李山︰開始學習廣東話

▲ 紫荊黨主席李山（CREDIT SUISSE網頁截圖）

香港選舉制度將有翻天覆地的改變，去年成立、主要由海歸商人或留學人士組成的紫荊黨，其創黨主席李山今日明言，已開始學習廣東話，該黨也會爭取參與立法會、特首選委會，甚至政府執政團隊。

李山在內地出生，已來港定居逾20年，身為全國政協委員的他，目前他在北京，出席人大政協會議。他接受訪問時表示，該黨成員爭取參與各方面政治架構，但被問到他本人會否參選下屆立法會選舉，他稱「一切皆有可能」，但目前先集中建立黨的基礎。

李山以普通話接受訪問，但他表示，該黨大部分成員都能說廣東話，更是基本上所有人都聽得明廣東話，惟自嘲，其語言能力是黨內最差，但不妨礙服務香港的心。

對於不懂說廣東話，李山解釋，以往未有從政的心，而且在香港生活便利，不過已經學習廣東話，方便與港人交流，更稱「連說普通話的人都不接受、不允許他為市民服務」，不會是國際化的大都市。

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