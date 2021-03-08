【科興疫苗】55歲女子接種後中風不治　專家委員會一致認為與疫苗接種無直接關係

▲ 新冠疫苗臨床事件評估專家委員會下午開會，商討近日接獲的嚴重異常事件。（經濟日報資料圖片）

本港接連出現接種科興疫苗後死亡的個案，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會下午開會商討有關個案。專家委員會共同召集人孔繁毅及李卓廣將於會議後會見傳媒，衞生防護中心總監林文健醫生和衞生署助理署長（藥物）陳凌峯亦會出席。

一名55歲女人3月2日在官涌體育館接種科興疫苗，3月5日身體不適，懷疑出現中風，入住廣華醫院接受治療，延至凌晨4時多不治。

孔繁毅表示，涉及的55歲於患者3月2日接種科興新冠疫苗，初步臨床診斷有急性心肌梗塞，據資料患者有長期病患，患有高血壓、高血脂，個案亦已轉予死因庭跟進及解剖，衞生署亦會申請解剖詳情。

他續稱，患者出現大動脈撕裂，頸內血管撕裂，以致出現中風症狀，考慮數據及初步解剖後，專家一致認為無直接關係，委會員需待全面解剖報告作審視。

孔繁毅強調，大動脈撕裂與疫苗注射無關，而觀乎流感或肺炎鏈球菌疫苗，不會誘發炎症，相反會減少炎症反應。

他又提及，2018年因糖尿病或併發症死亡個案，每日有1.3人，而每日亦分別有10.3人及8.3人因冠心病或腦血管疾病 死亡，70歲以上死亡率更顯著；至於大動脈撕裂致命全年有369宗，平均每日有一宗。而2020年有7300宗因心肌梗塞入院個案，急性中風入院個案有10300宗。

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記者：陳正怡