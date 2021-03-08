【科興疫苗】71歲老翁私家診所接種後今晨不治　李卓廣：現掌握資料有限需轉交死因庭再了解

▲ 新冠疫苗臨床事件評估專家委員會下午開會商討有關個案。（經濟日報資料圖片）

本港接連出現接種科興疫苗後死亡的個案，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會下午開會商討有關個案。專家委員會共同召集人孔繁毅及李卓廣將於會議後會見傳媒，衞生防護中心總監林文健醫生和衞生署助理署長（藥物）陳凌峯亦會出席。

消息指，一名患有甲狀腺問題的71歲男士，於3月3日到私家診所接種科興疫苗後，昨晚（7日）入睡後被家人發現沒有知覺後報警。救護人員到場後，發現該名男子昏迷，懷疑心臟病發，即場為他進行心外壓，再送他往聯合醫院急症室搶救，惟最終今晨（8日）證實不治。

李卓廣表示，是次71歲男子過去無特別大病歷，3月3日於私家醫生接種接種科興疫苗，向涉及醫生了解後亦認為患者過程正常，今日凌晨時間於聯合醫院去世；現有資料多年前曾有甲狀腺問題。

他稱，今日新冠疫苗臨床事件評估專家委員會亦有審視該患者病況及臨床病歷等，惟因應患者短時間過生，掌握資料有限，需有足夠解剖個案才可作評估，已轉交死因庭跟進及檢查，獲確實報告及過身原因後，才可評估是否與疫苗有因果關係。

被問到涉及私家醫生需否負上責任，林文健表示，於第599K章下過程快，盼可予施針人士提供適當保障，於許可使用下可令計劃順暢開展；又提及病人及醫生亦有關係，求醫過程如有異常，會有恆常準則處理。

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記者：陳正怡