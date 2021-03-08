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【疫苗接種】專家委員會指2危殆個案與疫苗接種無直接關係　72歲危殆女子疑無準時注射胰島素

社會 19:01 2021/03/08

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（梁偉榮攝）

本港接連出現接種科興疫苗後死亡或需轉介深切治療部個案，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會下午開會商討有關個案。專家委員會共同召集人孔繁毅及李卓廣將於會議後會見傳媒，衞生防護中心總監林文健醫生和衞生署助理署長（藥物）陳凌峯出席。

昨日（7日）2名患長期病患長者接種科興疫苗後不適，留醫深切治療部現時情況危殆。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日下午開會後認為，兩個個案的病情與接種疫苗沒有直接關係。

其中一名接種疫苗後不適的80歲男子，孔繁毅說，報告指他有急性冠狀動脈綜合症，電腦掃瞄顯示病人本身有嚴重冠心病，病情不算穩定。他亦有糖尿病、頸動脈硬，曾經中風。他於3月1日接種疫苗，綜合發病時序及各種資料，認為病人情況與接種疫苗無直接關係，會繼續跟進他的心導管報告。

另一名情況危殆的個案是一名72歲女子，臨床報告指她有高血糖高滲壓狀態，是高血糖引致的併發症，李卓廣表示，病人接種疫苗感疲倦，是接種後常見的情況，綜合現有資料、病人的情況及病歷，認為有充分證據顯示，她的情況是沒有定時使用胰島素所致。

 

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記者：黃悅晴

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