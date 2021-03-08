【荃灣暴動】涉荃灣暴動4男女否認控罪開審　控方指警員曾擎槍戒備

▲ 4男女涉前年國慶日於荃灣參與暴動，案件今於區域法院開審。(經濟日報資料圖片)

2019年國慶日有示威者在荃灣區集結，18歲中五男生曾志健「健仔」疑於荃灣被槍擊受傷，他連同另外6名男女涉在場參與暴動，其中4名男女今（8日）於區域法院否認暴動等罪，案件今開審。控方開案陳詞指，警方在荃灣施放催淚彈及橡膠子彈驅散示威者，其後部分被告被捕，有警員在掩護下欲押走已被捕的3名被告，但示威者不斷掟汽油彈，便衣警員擎槍戒備。已遭通緝的「健仔」的案件早前已分開處理，押後至3月底再訊。

今開審的案件涉5名被告，他們依次為陳珩、陳金國、李振文、馮清華及郭小琴。其中第4被告馮清華早前缺席聆訊，已遭法庭通緝。其餘4名被告今否認1項暴動罪。控罪指他們於2019年10月1日，在荃灣海壩街一帶參與暴動，首被告陳珩另否認於同日同地縱火。

控方開案陳詞指，2019年10月1日，大批示威者在荃灣區集結，當日下午約3時40分，新界南機動部隊的軍裝警員在荃灣清理路障及驅散示威者。當時約有200名身穿黑衣及保護裝備的示威者以水馬設置路障，並匿藏在「傘陣」後與警方對峙，亦有示威者掘起地上磚塊及向警方擲汽油彈。

控方續指，警方先後向示威者發出兩次警告，但示威者未有散去，警員施放多枚催淚煙，示威者仍未散去，並繼續向警方投擲汽油彈及磚塊。小隊副指揮官陳文傑高級督察向示威者發出「速離，否則開槍」的警告，但警告無效，警方發出多枚橡膠子彈。

控方又指，在上述暴動進行期間，有一名示威者向警方在海壩街的防線走去，並在地上淋易燃液體及點火，造成1條火線，同時，首被告將1幅疑似橫額的物件投向火堆，兩人其後返回示威者的防線，現場片段曾拍攝到兩人縱火的情況。

控方又指，警方施放催淚彈及橡膠彈後，首被告跑向警方防線方向被捕，其後警方快速推進，期間拘捕其他被告。其後有示威者再次佔據海壩街，看守其中3名被告的警員欲押走3人，並在其他機動部隊人員掩護下離開，但示威者不斷投擲汽油彈及磚塊，期間一名便裝警員擎槍戒備，控方指示威者依然繼續推進，警員接著將被捕的各被告撤至近荃灣街市的天橋底。

首被告陳珩在警誡下的錄影會面稱，他是持牌的急救員，打算在場為人急救，其餘被告警誡下保持緘默。

同日被捕另有2名被告，包括在事件中被槍傷、人稱「健仔」的曾志健及博士生邱宏達，案件早前已安排分拆處理，「健仔」於去年案件再訊時缺席聆訊，法庭已發出拘捕令通緝。邱的案件將於3月30日再訊。

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記者：林欣樂