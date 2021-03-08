【追夢大學生】日男放棄機師200萬年薪　$4食一餐住35呎劏房慳錢只為追夢

▲ 27歲日男放棄做機師賺200萬年薪，過慳錢生活只為追一個夢想。

不少大學生畢業後都希望覓得高薪厚職，一名27歲日男在東京大學畢業，本來是準機師的他，待多一年就可晉升成為機師，賺取約200萬港元年薪，可是他辭職，從東京搬到京都一間百年舊屋，包括他共5人一起合租，不計公共空間，他只住35呎劏房，為的是受媽媽影響，希望追尋一個夢想。

東京大學畢業生選擇捱窮

日本電視台節目《幸せ！ボンビーガール》（幸福！貧窮女孩）追訪當地不同的「貧窮青年」。於1月中播出的一集，節目組追訪27歲的男生「直樹」，他在日本最高學府東京大學畢業，在2021年《QS世界大學排名》第24位，難以考入，畢業生的出路皆不俗。

直樹畢業後進入一所著名航空公司，擔任「研修生」準機師，若果他待多一年成為正式機師，就有年薪高達2,000至3,000萬日圓（約144萬至216萬港元）。種種因素下，或許包括受疫情影響航空業前景，加上想到媽媽由細到大的身教，直樹於去年9月辭職，並決定努力去追一個夢想。

▲ 27歲日男「直樹」畢業後加入著名公司成為準機師。（影片截圖）

月租2K住35平方呎劏房

他從東京搬到京都祇園，跟4名懷著不同夢想的名大學畢業生，一起租住一間過百年歷史的舊屋，不計公共空間，直樹的「劏房」是眾人之中最小，只有2疊（約35平方呎），約一個床位，月租只需3萬日圓（約2,160港元），而伙食都盡量自己煮去節省金錢，每月只約需2萬日圓（約1,440港元），可以平至$4一餐，每月平均可儲10萬5千日圓（約7,660港元）。他跟節目組分享，如何從昔日的「大花筒」變成如此節儉地生活。

▼ 點擊圖片放大 +26 +25

受護士媽媽影響去追夢

此外，直樹有細說為何去追夢，而當中的夢想很偉大，令人動容。想知直樹的夢想，可細看圖片︰

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳